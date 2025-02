MAGLIANO IN TOSCANA – Consolidare il rapporto di collaborazione tra il Comune di Magliano in Toscana e il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. Con questa idea il sindaco Gabriele Fusini e la giunta hanno accolto in municipio il presidente di Cb6, Federico Vanni, e il responsabile dell’area manutenzione, Massimo Tassi.

Durante l’incontro si è parlato della sicurezza idraulica di Magliano in Toscana, in particolare del fosso Patrignone che in caso di precipitazioni intense è quello che crea maggiore apprensione alla comunità maglianese.

“Cb6 ha garantito profonda e costante attenzione al corso d’acqua, che sarà regolarmente manutenuto nei tratti in cui è possibile intervenire (una parte dei suoi 16 chilometri è in zone boschive impervie che non sono raggiungibili con i mezzi) per ridurre il rischio di esondazioni – dichiarano dal Comune -. Nella riunione è stata affrontato anche il tema della delicata gestione dei guadi, che non rientrano nelle competenze del Consorzio, ma che rappresentano una delle principali criticità in caso di eventi alluvionali. Cb6 ha poi assicurato supporto nei lavori, nella stesura del progetto e anche nell’interlocuzione con il Genio Civile, per la realizzazione di un percorso ciclopedonale che corra parallelamente ai fossi Carpina e Spineti”.

“Il Comune di Magliano in Toscano lavora su questo progetto da mesi – ricorda il sindaco Gabriele Fusini – e abbiamo coinvolto il Consorzio per completare un percorso che può consentire di vivere il nostro territorio in maniera ecosostenibile e apprezzarlo ancora di più”.

“Sviluppo turistico ed economico della nostra comunità e sicurezza idraulica – aggiunge il primo cittadino – vanno di pari passo e per questo una stretta collaborazione con il Consorzio è fondamentale”.

“Il rischio zero non esiste – osserva il presidente Federico Vanni – ma il nostro compito è quello di manutenere nel miglior modo possibile i nostri corsi d’acqua andando incontro, quando possibile, a tutte le esigenze dei territori. Su questo aspetto posso garantire il massimo impegno dell’ente al servizio dei cittadini, nei limiti delle nostre competenze sarà mia cura continuare a incontrare personalmente tutti i sindaci dei comuni delle province di Grosseto e Siena che fanno parte del nostro territorio per ascoltare le loro proposte”.