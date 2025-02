FOLLONICA – “Abbiamo letto la confusa nota di Fratelli d’Italia sulla cittadella del Carnevale. Il tono del comunicato è scherzoso, ma la cosa che fa più ridere è che nessun cittadino riesce a capire come Fratelli d’Italia la pensa sul progetto di project financing della cittadella: tante battutine ma nessuna proposta concreta”. Così dichiara Follonica a sinistra dopo il botta e risposta tra Ottaviani (Fdi) e Iannitelli (Pd).

“Consigliamo ad Ottaviani (reggente vice sindaco di Follonica) ed all’onorevole Rossi di Fratelli d’Italia (il reggente sindaco di Follonica) di far partire quanto prima i lavori per la cittadella del Carnevale – proseguono da Follonica a sinistra -. Noi infatti non abbiamo governato per 80 anni Follonica ed eravamo anche contrari al nuovo ippodromo, questione che portò alla nostra cacciata dalla maggioranza dell’allora sindaco Saragosa”.

“Ma nei cinque anni in cui siamo stati in maggioranza nell’amministrazione Benini con il nostro ex assessore Ciompi abbiamo predisposto un percorso al quale manca solo l’ultimo tassello: l’avvio del bando per l’assegnazione dei lavori e la realizzazione della cittadella del carnevale a costo zero per i follonichesi. L’attuale maggioranza invece ha dimostrato, con il suo operato nel consiglio comunale, la non volontà di arrivare a quell’obiettivo ma di voler mettere le mani nelle tasche dei follonichesi. Quindi la smettano di fare chiacchiere da carnevale ed ingoino il boccone amaro di dover dire “l’amministrazione di cui faceva parte Follonica a Sinistra ci ha servito la costruzione della Cittadella del Carnevale su un piatto d’argento e dobbiamo realizzarla per il bene di Follonica e dei follonichesi”. Devono solo far partire il bando, non è un’operazione difficile”.

“Siamo sicuri che, anche se impegnati con i prossimi rimpasti di maggioranza ed in questioni più delicate come la vicenda Del Regno, possano riuscirci anche loro – conclude Follonica a sinistra -. Se hanno bisogno possiamo aiutarli, perché per noi viene prima il bene di Follonica”.