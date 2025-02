RISPESCIA – La tradizionale celebrazione dei migliori vini da agricoltura biologica e biodinamica d’Italia è pronta a rinnovarsi.

Per il trentatreesimo anno consecutivo, Legambiente invita appassionati e produttori a Rispescia, nello storico spazio di Festambiente, per un evento che si distingue nel panorama nazionale: la rassegna degustazione nazionale dei vini biologici e biodinamici.

Un appuntamento imperdibile, realizzato in collaborazione con l’Università di Pisa, corso di laurea in Viticoltura ed enologia, e con la media-partnership de La Nuova Ecologia, che mette al centro le eccellenze del settore enologico, promuovendo un’agricoltura sostenibile e certificata, capace di rispondere alle sfide della transizione ecologica. La manifestazione non si limita a esaltare la qualità dei vini biologici e biodinamici, ma sottolinea il ruolo cruciale che questo modello agricolo gioca per il futuro dell’ambiente e dell’economia italiana.

La rassegna vedrà la partecipazione di aziende provenienti da tutto il territorio nazionale, con produzioni selezionate in diverse categorie: bianchi 2024, bianchi di annate precedenti al 2024, rosati, rossi giovani e affinati, vini da dessert, spumanti. Le aziende vincitrici riceveranno una targa di riconoscimento durante una cena-evento che si terrà a Rispescia il 7 giugno 2025, in compagnia di ospiti illustri e rappresentanti del settore vitivinicolo.

Tra le novità di questa XXXIII edizione spicca il premio per la viticoltura al femminile, pensato per valorizzare le aziende guidate da donne che si distinguono per innovazione e qualità produttiva. Accanto a questo riconoscimento, la rassegna conferma la sua attenzione verso i temi della sostenibilità ambientale, con una targa dedicata alle aziende che eccellono nel rispetto dell’ambiente lungo l’intero processo produttivo, e della responsabilità sociale, riservata a chi si impegna in pratiche etiche e solidali. Tra i premiati anche i vini autoctoni.

Riconoscimenti speciali saranno inoltre assegnati per l’agricoltura eroica, celebrando le realtà che operano in condizioni estreme, e per il miglior rapporto qualità-prezzo, valorizzando i prodotti che offrono un perfetto equilibrio tra accessibilità ed eccellenza. Un premio specifico andrà anche ai vini che si distinguono per il miglior abbinamento con piatti vegetariani, riflettendo una visione più inclusiva e attenta alle nuove tendenze alimentari.

Questi premi, insieme alla selezione delle migliori etichette nelle categorie tradizionali, celebrano l’eccellenza e la diversità del panorama vitivinicolo italiano, con uno sguardo al futuro del settore.

La scadenza per far pervenire la scheda di partecipazione, firmata e compilata, insieme a sei bottiglie per ogni vino in gara, è il 2 maggio 2025. I campioni saranno valutati da una commissione composta da professori universitari, sommelier professionisti ed enologi, che effettueranno degustazioni anonime per garantire imparzialità e trasparenza.

La partecipazione è gratuita, con l’unico costo a carico delle aziende relativo alla spedizione dei vini. È un’opportunità unica per far emergere le proprie eccellenze e promuovere il valore dell’agricoltura biologica e biodinamica nel panorama nazionale.

Per maggiori informazioni e per prendere visione del regolamento completo, è possibile visitare il sito agricoltura.legambiente.it o contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo mail [email protected] o al numero 056448771.