GROSSETO – Domani, giovedì 6 febbraio 2025, la Maremma sarà baciata dal sole, con temperature piacevoli che renderanno la giornata ideale per attività all’aperto.

Condizioni generali

A Grosseto, il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con lievi velature nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra una minima di 4°C al mattino e una massima di 15°C nel pomeriggio. I venti soffieranno deboli da nord-est, garantendo una sensazione di fresco soprattutto nelle prime ore del giorno.

Dettagli per area

Nord della provincia (Follonica e Massa Marittima): Anche in queste zone, il sole sarà protagonista. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 5°C, mentre le massime raggiungeranno i 14-15°C.

Centro della provincia (Grosseto capoluogo): Come anticipato, a Grosseto città si prevedono temperature tra 4°C e 15°C, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Zona dell'Amiata: Nelle aree montane dell'Amiata, il clima sarà leggermente più fresco. Le minime scenderanno fino a 2-3°C, mentre le massime non supereranno i 10-11°C. Possibili maggiori addensamenti nuvolosi nel pomeriggio.

Sud della provincia (Orbetello e Monte Argentario): In queste località costiere, il clima sarà mite, con minime intorno ai 6°C e massime che toccheranno i 16°C. Il cielo sarà sereno, ideale per una passeggiata lungo la costa.

Le previsioni comune per comune

Fonte: 3BMeteo