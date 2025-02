Santo del giorno: Oggi si celebra Sant’Agata, vergine e martire del III secolo, patrona di Catania. Secondo la tradizione, subì il martirio nel 251 d.C. durante le persecuzioni dell’imperatore Decio, rifiutando di rinnegare la fede cristiana. È invocata come protettrice contro le eruzioni vulcaniche e i terremoti.

Orari di alba e tramonto a Grosseto:

Alba: 7:23

Tramonto: 17:35

Nati oggi:

Cristiano Ronaldo (1985) – Celebre calciatore portoghese, considerato uno dei migliori di tutti i tempi.

William S. Burroughs (1914) – Scrittore statunitense, figura di spicco della Beat Generation.

Fabrizio Frizzi (1958) – Amato conduttore televisivo italiano.

Carlos Tévez (1984) – Ex calciatore argentino, noto per le sue prestazioni in Europa e in Sud America.

Neymar Jr. (1992) – Calciatore brasiliano, riconosciuto per la sua abilità tecnica e creatività in campo.

Accadde oggi:

62 d.C. – Un terremoto danneggia le città romane di Pompei ed Ercolano, preannunciando la futura eruzione del Vesuvio.

1887 – Al Teatro alla Scala di Milano va in scena la prima dell'"Otello" di Giuseppe Verdi.

1936 – Prima mondiale del film "Tempi moderni" di Charlie Chaplin a New York.

1950 – Prima trasmissione televisiva di una partita di calcio in Italia: Juventus-Milan, terminata 1-7.

1991 – Esce "Innuendo", ultimo album dei Queen con Freddie Mercury ancora in vita.

Curiosità sulla Maremma: Oggi scopriamo Pitigliano, affascinante borgo della provincia di Grosseto, noto come la “Piccola Gerusalemme” per la storica presenza di una comunità ebraica. Arroccato su una rupe di tufo, il paese offre un suggestivo intreccio di vicoli, archi e scalinate. Tra le principali attrazioni spiccano il Duomo dei Santi Pietro e Paolo, la Sinagoga e il Ghetto Ebraico, testimonianze di una convivenza secolare. Da non perdere le Vie Cave, antichi percorsi etruschi scavati nel tufo, e l’Acquedotto Mediceo, imponente opera del XVI secolo. Pitigliano è anche rinomata per la produzione del vino bianco Bianco di Pitigliano DOC e per le deliziose sfratto, dolci tipici della tradizione ebraica locale.

Buona giornata, l’Almanacco della Maremma torna domani.