GROSSETO – Tradizionale appuntamento con la premiazione finale de #ilTourdeipresepi che come ogni anno ha visto protagonisti decine e decine di lettori, associazioni e parrocchie del nostro territorio. Anche quest’anno sono stati più di 60 i presepi che hanno partecipato al contest e tre di questi sono stati scelti dalla redazione per essere premiati come i più belli.

Tre le categoria in gara: Famiglie, Associazioni, Parrocchie. Qui sotto trovate tutti i presepi che hanno partecipato.

guarda tutte le foto 99



#ilTourdeiPresepi: tutti i presepi del Natale 2024

Per la categoria Famiglie è stato scelto il presepe di Nonna Lella, Grosseto (qui trovate l’articolo dedicato al presepe: www.ilgiunco.net/2024/12/24/iltourdeipresepi-natale-in-grande-con-il-presepe-di-nonna-lella-da-grosseto/).

Per la categoria Associazioni stato scelto il presepe di Proloco ProScarlino (qui trovate l’articolo dedicato al presepe: www.ilgiunco.net/2024/12/23/iltourdeipresepi-nella-chiesa-di-san-donato-il-presepe-della-proloco-proscarlino/).

Per la categoria Parrocchie è stato scelto il presepe della Parrocchia Santa Maria Assunta Prata (qui trovate l’articolo dedicato al presepe: https://www.ilgiunco.net/2024/12/15/iltourdeipresepi-il-natale-della-parrocchia-santa-maria-assunta-a-prata/).

A consegnare il premio, l’ormai nota “Super G”, il direttore de Il Giunco Daniele Reali e il responsabile dell’Ufficio comunicazione della Diocesi di Grosseto Giacomo D’Onofrio che ogni anno collabora all’organizzazione del contest dedicato ai presepi.