GROSSETO – Il direttore generale dell’Azienda Usl Toscana sud est Marco Torre ha incontrato i professionisti sanitari all’ospedale di Grosseto.

«Dopo l’insediamento – ha dichiarato il neo dg – ho subito dato il via ad un programma di incontri per conoscere le realtà dell’azienda e per confrontarmi con gli operatori. A Grosseto, come nelle altre province, abbiamo importanti opportunità di investimento legate al Pnrr e all’articolo 20 che porteremo avanti: due milioni di euro per il nuovo hospice a Villa Pizzetti con Casa di comunità e Centrale operativa territoriale, per l’ospedale c’è già un primo finanziamento per il nuovo Polo donna e bambino, dove confluisce la donazione Abio per l’umanizzazione dei percorsi di cura. In via di completamento i lavori di ristrutturazione degli spazi del Pronto soccorso, già attivabili i nuovi quattordici posti letto per Malattie infettive. Impegni confermati anche per il nuovo Spdc e per l’Anatomia patologica. Dobbiamo lavorare – ha proseguito il dottor Torre – anche alla sistemazione del parcheggio dell’ospedale e a tutte le opere per l’antincendio del Misericordia. Da sottolineare che grazie al Pnrr abbiamo ottenuto la Tac, due nuove gamma camere ed è in via di attivazione anche l’acceleratore lineare».

Il direttore generale ha anche effettuato un breve tour nei reparti del Misericordia, l’attività di incontro con i professionisti sanitari, al fine di conoscere le realtà territoriali, proseguirà nel mese di febbraio anche negli ospedali di Castel Del Piano, Massa Marittima, Orbetello e Pitigliano.

«Le sensazioni che ricevo dal personale – ha proseguito il dg Torre – sono di un grande senso di appartenenza, una grande professionalità e di voglia di fare e di innovare, insieme ad una grande umanità. Si tratta di elementi positivi che danno un’energia per continuare ad andare avanti, in un’ottica di cambiamento per trasformare i problemi in sfide».