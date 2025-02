GROSSETO – La formazione femminile della Gea Basketball Grosseto recupera giovedì sera alle 21 l’ultima giornata del girone di andata, contro la capolista Montecatini. Per le ragazze di Silvio Andreozzi, reduci da una grande prestazione sul campo del Capannori secondo in graduatoria, si tratta di uno scontro terribile, che affronteranno con la consapevolezza di non avere nulla da perdere, ma allo stesso tempo scenderanno in campo con il giusto atteggiamento, cercando di firmare un’impresa che potrebbe servire a cambiare il volto della stagione. Il tutto alla vigilia di un altro confronto fondamentale per l’accesso ai playoff, sul campo del Ficeclum Fucecchio. Le grossetane, che recuperano Martina Borellini e Alice Panella, nell’allenamento di rifinitura prima di questa sfida difficilissima, hanno mostrato grande determinazione, una mentalità giusta per poter provare a rendere la vita difficile alla regina del girone.

Convocate Emma Bertaccini, Teresa Vallini, Marta Vannozzi, Martina Borellini, Alice Panella, Matilde Pepi, Federica Cipolletta, Clara Nunziatini, Giulia Faragli, Mery Bertaccini, Myriam Perillo, Chiara De Michele.

La classifica: Pall. Femm. Montecatini 26 punti; Farmacia Biagi Capannori 24; Cestistica Rosa Prato e B.F. Porcari 20; Baloncesto Firenze e Affrico Firenze 18; Pall. Femminile Pisa 14; Gea Grosseto e Pall. Femm. Firenze 12; Castelfiorentino 8; Ficeclum Fucecchio 4; Pall. Femm. Viareggio 2.