SCANSANO – Critiche da parte della sindaca di Scansano per l’incontro avvenuto a Roma tra Antonfrancesco Vivarelli Colonna, la senatrice Simona Petrucci e il sottosegretario Barbaro.

“Il 4 febbraio avrei dovuto incontrare il sottosegretario, il dottor Claudio Barbaro – afferma Maria Bice Ginesi –. Appuntamento preso dal presidente del Biodistretto Antonfrancesco Vivarelli Colonna per avere chiarimenti e presentare le mie preoccupazioni per l’impianto eolico da realizzare nel comune di Scansano e Magliano in toscana. L’incontro c’è stato ma solo con il presidente Vivarelli e con la senatrice Petrucci”.

“Mi ha molto sorpreso questo cambio di programma, perché sono convinta che solo un sindaco è il portavoce del suo territorio – prosegue -. La battaglia contro questo ‘mostro’ è una battaglia da portare avanti tutti insieme, ma soprattutto sono i sindaci che devono far sentire la loro voce, perché è la voce dei loro cittadini”.

“Io voglio esserci e non delegare nessuno! Ringrazio tutti coloro che mi hanno dato e mi daranno una mano, ma non accetterò di essere lasciata indietro”.