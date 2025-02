GROSSETO – Definita la griglia delle sedici squadre che spegneranno le 50 candeline della coppa Bruno Passalacqua: Alberese, Alta Maremma, Argentario, Atletico Maremma, Atletico Piombino, Castiglionese, Follonicagavorrano, Fonteblanda, Grosseto, Invictasauro, Manciano, Nuova Grosseto Barbanella, Roselle, Sant’Andrea, Siena, Venturina.

La 50esima edizione della coppa Bruno Passalacqua, che si svolgerà dal 5 maggio fino al 27 giugno sempre sul sintetico “Frida Bottinelli Brogelli” dell’Invictasauro di via Lago di Varano 74, è pronta per salpare lasciandosi indietro altre sei candidate. Molto alti i contenuti tecnici all’interno delle contendenti dove si mischiano campionati nazionali, regionali e di elite.

“Sono molto soddisfatto, non mi aspettavo questa appassionata partecipazione – dichiara Francesco Luzzetti, mente e braccio della storica manifestazione calcistica riservata alla categoria Juniores – il ritorno del Siena al nostro torneo è sintomo di una vitalità sempre in crescita. Sono gratificato dalla presenza dei bianconeri, hanno preferito il Passalacqua ad altre manifestazioni interessanti, i quali sono felici di questo rientro in Maremma. Sono bastati pochi contatti per riaprire un dialogo fermo da troppo tempo”. Il Siena ha partecipato, e vinto, la coppa nel 1985, ripresentandosi l’anno dopo per poi eclissarsi. Sono trascorsi 39 anni. Graditissimo anche il ritorno della Castiglionese.

Stabilite le testa di serie: Grosseto, Invictasauro (finalista 2024), Siena, Venturina (detentore). Il sorteggio dei 4 gironi è previsto per la metà di marzo.