GROSSETO – La Polisportiva Barbanella Uno inizia l’anno nuovo ricalcando il trend di successi del 2024 con i buoni risultati della prima prova del campionato regionale zona mare.

Nella serie D Lb3 base a squadre, categoria giovanissime 8-9 anni, al loro esordio nel campionato silver di federazione, salgono sul gradino più alto del podio Maria Gisella Gaggioli, Gioia Greco, Ede de Santis e Margherita Rossi.

Medaglia d’argento, inoltre, per la squadra junior composta da Elena Biagioli, Anna Capasso, Alessia Landini e Martina Radiconi nella categoria Lb3 avanzato, anche loro alla prima esperienza nel campionato silver a squadre.

“Un sorprendente inizio per le nostre ginnaste grossetane – ha commentato la dirigenza grossetana – In attesa delle prossime competizioni, le allenatrici Claudia Salvadore e Azzurra Terminali si ritengono più che soddisfatte dei risultati ottenuti e si augurano una stagione sportiva mozzafiato”.