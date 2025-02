CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La pluripremiata gelateria “Orso Bianco” fa il bis a Sanremo.

Dopo l’esperienza dell’anno scorso anche per l’edizione 2025 del festival della canzone italiana, Carmine Marsella e Sara Masci sono stati invitati a deliziare i palati degli ospiti con i loro prodotti.

Per la partenza è già tutto pronto, il team arriverà in Liguria sabato, 8 febbraio e sarà presente alla “Casa Sanremo” (il hub per tutti i giornalisti, gli artisti, gli addetti ai lavori accanto al Teatro Ariston) da domenica 9 a sabato 15 febbraio, per tutta la durata del festival.

«L’anno scorso è stata una esperienza unica – ricorda Carmine -. Confrontare il nostro mondo fatto di gusti, aromi e tradizioni, con quello dello spettacolo così dinamico e glamour, è stato molto stimolante. Ci ha permesso di uscire dalla nostra comfort zone e metterci alla prova. È stata un esperienza di crescita sia personale che professionale».

Anche quest’anno la gelateria “Orso bianco” regalerà agli ospiti una piccola pausa golosa in mezzo a tanta frenesia, un momento di relax e piacere per tutti.

«Esseri stati scelti per rappresentare il gelato artigianale italiano su un palcoscenico così importante è un riconoscimento davvero significativo – dice ancora Carmine -. Quest’anno saremo in quattro: Io, Sara e altri due componenti del nostro staff. Siamo davvero molto onorati ed orgogliosi di rappresentare la nostra attività e la splendida Castiglione della Pescaia in un evento di tale prestigio come il festival della musica italiana».

E la scelta dei gusti di quest’anno? «Abbiamo selezionato alcuni dei gusti più rappresentativi della nostra tradizione – rivela Carmine -, ma anche gusti più innovativi. Ci piace sperimentare, creare combinazioni originali e sorprendenti. Abbiamo il risultato del successo dell’anno scorso con il nostro sorbetto di limone, basilico e ananas che fu molto apprezzato».