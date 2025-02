GROSSETO – Nelle scuole dei comuni dell’Ato Toscana Sud sono iniziate le attività di “Ri-creazione. Da oggetto a rifiuto …e ritorno. La via delle 4 R”, il progetto di educazione ambientale promosso da Sei Toscana giunto alla sua decima edizione.

A Grosseto, anche per questo anno scolastico, è molto attiva la partecipazione delle scuole primarie e secondarie di primo grado: sono infatti quasi 750 i ragazzi che partecipano al progetto, conoscendo il mondo dei rifiuti tra laboratori e lezioni in classe. Questa mattina, l’assessore all’ambiente Erika Vanelli ha voluto partecipare di persona ad una delle lezioni in programma, facendo visita ai ragazzi della 2°A della primaria “Tombari” di viale Mazzini.

“Siamo molto contenti della risposta avuta dai nostri istituti scolastici – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente Erika Vanelli – che conferma l’attenzione della nostra comunità a queste tematiche. Far conoscere ai ragazzi più da vicino il mondo dei rifiuti e spiegare loro l’impatto che questi hanno sull’ambiente è un modo efficace per investire sul loro futuro e aiutarli a rafforzare le basi di una cittadinanza collaborativa e consapevole. Il nostro comune è interessato da una riorganizzazione dei servizi di raccolta e il progetto è l’occasione per ritornare a ribadire le corrette modalità di separazione dei rifiuti, ma anche per parlare di riciclo ed economia circolare. Siamo sicuri che i ragazzi faranno tesoro di quello che impareranno, facendosi portavoce delle buone pratiche in famiglia”.

A Grosseto sono 38 le classi che partecipano a Ri-creazione, per un totale di 748 ragazzi, delle scuole: paritaria primaria “English primary school”; primaria “A. da Grosseto”; primaria “Tombari”; primaria “M. Vergari”; primaria “Pascucci”; secondaria “Vico”; secondaria “Fattori”; secondaria “Leonardo Da Vinci”; secondaria “Ungaretti”; secondaria “Alighieri” e secondaria “Pascoli”.