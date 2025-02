GROSSETO – Ancora un fine settimana dai due volti per gli Juniores maremmani, nella diciassettesima di campionato. Sconfitta casalinga per 1-2 contro il Pontedera per il Follonica Gavorrano. Risultato comunque indolore contro la fuori classifica, anche se c’è il rammarico per aver condotto la gara ed essere passati anche in vantaggio. Biancorossoblù in gol con Cozzatelli nella ripresa, prima delle due reti del Pontedera nel finale.

“Tutto bene per 83 minuti – commenta mister Daniele Pagliarini – ma è bastato un black out di 5 minuti per passare dall’1-0 per noi all’1-2. La prima frazione è terminata sullo 0-0, ma abbiamo avuto quattro o cinque occasioni, di cui tre clamorose. Una dopo 30 secondi con Pallini, il portiere ha fatto grandi parate anche su Chinellato e altri. Insomma, il primo tempo lo abbiamo giocato veramente bene. Nella ripresa siamo riusciti a sbloccarla con Cozzatelli sugli sviluppi di un calcio di punizione laterale. Poi la partita è andata avanti senza grossi pericoli, ma all’83’ abbiamo subito gol su un’azione dalla nostra sinistra. E 2 minuti dopo è arrivato anche il secondo gol avversario. C’è rammarico, perché meritavamo di vincerla e invece abbiamo perso. Ma sono contento dei ragazzi, anche questa volta hanno fatto una prestazione importante”.

Stesso risultato ma a favore per gli Under 19 del Grifone, che inanellano l’ottava vittoria stagionale col 2-1 casalingo a danno della quartultima Figline, mantenendo così la terza piazza del girone F.

FOLLONICA GAVORRANO: Comparini, Simoncini, Stefanini, Miccoli, Cozzatelli, Picci, Mancinelli, Calvi, Pallini, Chinellato, Colombo. A disposizione: Musardo, Bensi, Sorvillo, Di Cola, Roncalli, Marcatili, Ghirlandini, Ahmada, Giannoni. All. Pagliarini.

PONTEDERA: Cavanna, Gorrasi, Pesce, Guidotti, Russo, Farinelli, Raspagni, Paolucci, Gashi, Peciarolo, Romanzo. A disposizione: Pisacane, Mangogna, Fabbricino, Ricciu, Bernardi, Porro, Ceka, Kashiari, Giambrone. All. Del Vita.

MARCATORI: Cozzatelli, Giambrone, Kashiari.