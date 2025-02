GAVORRANO – Ancora un successo organizzativo per il Marathon Bike con il Trofeo “Renaioli” gara di ciclismo amatoriale andata in scena domenica scorsa a al Grilli di Gavorrano. La prima prova su strada del circuito Corri in Provincia Uisp ha fatto registrare un alto numero di partecipanti con 136 iscritti e 110 alla partenza, inclusi alcuni corridori di altissimo livello. Non sono mancati colpi di scena nelle due partenze con Simone Montanini della società Zero Watt Cicli Montanini e Federico Colonna della Falaschi, che hanno vinto questa prima uscita stagionale maremmana. La manifestazione è stata organizzata dal Marathon Bike, Uisp, e Avis Gavorrano & Scarlino, supportati dalla Banca Tema e dalla ditta Renaioli Macchine Agricole di Manciano, patrocinata dalla Provincia di Grosseto e dal Comune di Gavorrano.

Nella prima partenza come detto la vittoria è andata a Montanini, non nuovo a queste vittorie di inizio stagione avendo vinto anno scorso il Trofeo “Degli Scavi” andato in scena a Roselle il 18 febbraio, mentre nel 2022 si impose sempre nelle prime corse dell’anno, nel trofeo “Maiano”. Nella prima partenza, come sempre tanti tentativi di fuga tutti rintuzzati specie dalla squadra del vincitore Montanini. La compagine con sede a Orte del presidente Emanuele Lorenzetti si è presentata ai nastri di partenza con dieci atleti, determinanti per portare Montanini nelle migliori condizioni possibili allo sprint finale, soprattutto Cristiano Pugese, sempre in fuga con il suo capitano, e Simone Bonifazi, che magistralmente ha tenuto chiusa la gara specie nelle fasi finali. In gara Montanini nettamente primo davanti a Ludovico Cristini e Michele Massa nella volata finale.

Nella seconda partenza, soliti tentativi per portare via una fuga anticipando il volatone che piace solo a pochi e tiene in ansia gli organizzatori, perché è sempre il momento più pericoloso della gara. A differenza della prima partenza nei pressi della frazione di Ponti di Badia andavano in fuga in sette, diventati in tre sul pezzo più impegnativo delle “strette”. Tutto questo sotto un forcing deciso di Adriano Nocciolini che portava via l’azione decisiva con Roberto Maggioli e Federico Colonna. Arrivo dunque con volata ristrettissima dove Colonna non aveva nessun problema a precedere Maggioli e Nocciolini. Per Colonna si tratta della quinta vittoria in Maremma negli ultimi due anni dopo i trofei “Della stazione” “Luzzetti”, “Montemassi” e le “Strette”. Alla cerimonia delle premiazioni presente il vice sindaco di Gavorrano Daniele Tonini. Questi i migliori delle dieci categorie: Gabriele Conti, Ludovico Cristini, Vincenzo Borzi, Michele Massa, Davide Poli, Luciano Pasquini, Massimo Sottili e tra le donne Federica Baldassatici.