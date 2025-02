GROSSETO – La piscina di via Veterani dello Sport sta diventando una vera e propria sede distaccata per la Uisp, nella quale il comitato porta avanti sempre più attività. Una seconda casa che quest’anno ha accolto già più di mille persone, tanti sono gli iscritti ai corsi che il comitato organizza. “E ce ne sono tante anche in lista d’attesa – spiega il presidente Massimo Ghizzani – abbiamo riempito tutti gli spazi, dandone anche ai neonati, agli anziani, ai disabili e alle persone fragili. Riteniamo che questo impianto rivesta anche una funzione sociale, come da nostra prerogativa”.

Se la piscina è un ambiente accogliente, è anche grazie a un importante piano di investimenti: “Siamo intervenuti nella pausa estiva, tra giugno e agosto – ricorda Ghizzani – e lo faremo anche in futuro per rendere i servizi sempre migliori, come prevede la convenzione sottoscritta con il Comune di Grosseto”.

“Siamo molto felici perché i corsi sono tutti pieni – spiega Maximiliam Cenderelli, responsabile dell’attività – partiamo al mattino con l’acquagym che va avanti fino all’ra di pranzo, poi nuoto libero, bambini, nuoto baby, acquaticità e la sera ancora acquagym con uno spazio anche per due società affiliate come Tartasub e Terramare. Si può dire che dopo il Covid anche grazie alla piscina la Uisp è tornata a un livello di attività importanti”.

“La piscina è un ambiente molto utile per tutte le fasce d’età – spiega l’istruttrice Claudia Paoletti – perché permette di fare attività fisica senza affaticare le articolazioni. E’ ideale per gli adulti e gli anziani perché migliora l’attività cardiocircolatoria. E ovviamente per i bambini che vengono in piscina per imparare a non aver paura dell’acqua ma perché oggi ci si muove poco e possono acquisire schemi motori che poi sono utili anche a terra”.