GROSSETO – Domani, mercoledì 5 febbraio 2025, la Maremma sarà baciata dal sole con temperature piacevoli in tutta la provincia.

Condizioni generali

La giornata si preannuncia serena o poco nuvolosa, con il transito di qualche nube alta soprattutto in serata. I venti saranno deboli provenienti da nord-est, contribuendo a mantenere il cielo limpido. Le temperature massime oscilleranno tra i 15 e i 17 gradi, offrendo un clima ideale per attività all’aperto.

Dettagli per area

Nord della provincia (Follonica e Massa Marittima): Cielo sereno per l'intera giornata. Temperature massime intorno ai 15°C e minime che potrebbero scendere fino a 1°C, con possibili gelate mattutine nei fondovalle riparati dal vento.

Centro della provincia (Grosseto capoluogo): Sole splendente con temperature massime previste di 15°C e minime di 1°C. Una giornata ideale per godersi la città.

Zona dell'Amiata: Cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature saranno più rigide, con massime intorno ai 10°C e minime che potrebbero scendere sotto lo zero, quindi attenzione alle possibili gelate mattutine.

Sud della provincia (Orbetello e Monte Argentario): Giornata prevalentemente soleggiata con temperature massime che raggiungeranno i 16-17°C e minime intorno ai 2-3°C. Un'ottima occasione per una passeggiata lungo la costa.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

