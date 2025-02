RIBOLLA – È finita dentro un fosso, in una stradina di campagna nella zona di Ribolla, la fuga di due ventenni a bordo di un’auto poi risultata rubata.

L’auto su cui si trovavano i due giovani è stata individuata dai carabinieri che hanno intimato l’alt. Per tutta risposta i due ragazzi hanno accelerato dirigendosi a tutta velocità verso il comune di Roccastrada.

Questo pomeriggio la direttissima in tribunale, per decidere sulla resistenza e sulla fuga (mentre sul furto il giudice deciderà in un secondo momento) avvenuta questa mattina alle 4.

I due ragazzi, assistiti dagli avvocati Lucia Rossi e Luigi Sartini, hanno però dato versioni discordanti. Il giovane che si trovava a fianco del guidatore avrebbe detto di aver chiesto un passaggio, senza sapere che l’auto era rubata, e di aver pregato più volte l’altro di fermarsi durante la fuga.

I due però sembra si conoscessero da tempo a differenza di quanto affermato dal passeggero. Sui due pende l’accusa di ricettazione e resistenza. Oltre alla convalida dell’arresto è stata chiesta la misura cautelare dell’obbligo di dimora nelle ore notturne. Mentre del furto (o ricettazione) si parlerà in seguito. L’udienza è in corso in questo momento.