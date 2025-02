GROSSETO – Hanno spaccato il vetro dell’appartamento e rovistato ovunque, rubando quel che hanno potuto prendere. Il furto è avvenuto qualche giorno fa, in zona Verde Maremma a Grosseto.

Ad accorgersi dell’effrazione una vicina di casa che ha le chiavi dell’appartamento nei periodi in cui la famiglia non c’è. Quando la donna è entrata per lasciare la posta ha trovato tutto sottosopra.

Chi vive in zona ha ricostruito cosa potrebbe essere successo: «Quella mattina, verso le 12, abbiamo visto una coppia di ragazzi di circa 24 anni. I due curiosavano in giro, guardando i campanelli. Poi, mano nella mano, hanno attraversato la strada e si sono diretti verso il palazzo in cui è avvenuto il furto».

I due dopo un po’ sono usciti di nuovo, e alcuni inquilini si sono insospettiti. Hanno chiesto se cercassero qualcuno, i due ragazzi, italiani, ben vestiti, hanno risposto che dovevano vedere una casa in affitto. Alla risposta che non c’erano case in affitto nel palazzo hanno detto che comunque l’agente immobiliare era in ritardo e dunque se ne sarebbero andati, cosa che hanno fatto allontanandosi molto tranquillamente.