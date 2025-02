RISPESCIA – Ogni nuova nascita è una promessa, un orizzonte che si apre, un futuro che prende forma. La nascita di un bambino è un momento che va oltre la gioia personale: è il simbolo più potente della speranza, della continuità, del legame tra generazioni. Ed è con questa consapevolezza che Festambiente accoglie con immensa felicità la nascita di Ettore, figlio di Chiara Gentili e Alessio Ricciotti, parte della grande famiglia legambientina.

Angelo Gentili, coordinatore di Festambiente e componente della segreteria nazionale di Legembiente, e Michela Presta, colonna della manifestazione, padre e madre di Chiara, sono diventati nonni. Una nuova vita che arriva in un mondo in trasformazione, che richiede impegno e responsabilità da parte di tutti. Perché ogni bambino che nasce ci ricorda che il futuro non è solo un concetto astratto, ma qualcosa che costruiamo con le nostre scelte quotidiane.

“Festambiente è un luogo di battaglie e progetti concreti per l’ambiente, per la giustizia sociale, per il diritto a un domani migliore. Ma è anche una comunità che crede nel valore delle persone, nelle relazioni che attraversano il tempo, nei legami che ci rendono più forti. Per questo la nascita di Ettore non è solo una gioia familiare, ma un momento che ci ricorda il senso più profondo di quello che facciamo: proteggere e coltivare il futuro. A Chiara, Alessio ed Ettore va l’augurio più affettuoso da parte dello staff di Festambiente. Benvenuto, piccolo. Crescerai in un mondo per il quale continueremo a lottare affinché sia più giusto, sostenibile e accogliente. Presto, sarai anche tu al nostro fianco”.