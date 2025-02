GAVORRANO – Anche quest’anno la Croce Rossa di Gavorrano ha avviato la campagna di tesseramento soci sostenitori 2025.

“I fondi raccolti – spiegano dal comitato – verranno utilizzati per l’acquisto di materiale sanitario e finanzieranno anche le nostre attività future.”

“Vi aspettiamo il martedì dalle 15 alle 17 e venerdì dalle 9.30 alle 11.30 presso la sede di Via G. Giusti, al Filare, mentre il mercoledì dalle 17 alle 18:30 presso la sede di Gavorrano in via del Rifugio”.

Il presidio sarà disponibile da venerdì 7 febbraio al 30 aprile.

Per qualsiasi info: 380-3480383 (Manuela) 339-7446958 (Dennis)