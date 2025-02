GROSSETO – Spettacolo e agonismo alle selezioni interprovinciali dei Campionati Regionali Toscana di Bocce specialità Raffa 2025, individuale e coppia cat. B e cat. C, come le società maremmane che si sono tolte alcune soddisfazioni.

I vincitori delle prove individuali categoria B sono stati Claudio Ferlito (Scandiccese – FI-PI-PO), Jean Paul Pacini (La California – GR-LI), Valerio Merendelli (Biturgia – AR-SI) e Gino Morri (Viareggina – LU-MS-PT). Ad assicurarsi le prove di coppia cat. B sono stati Sergio Bertolucci-Marco Mencaraglia (Viareggina – LU-MS-PT), Rosello Fefè-Giuseppe Billi (Cortona Bocce – AR-SI), Mauro Gennari-Giovanni Lombardi (C.B. Orbetello – GR-LI) e Michele Di Chirico-Ivano Ricci (Il 45 – FI-PI-PO).

Per quanto riguarda l’individuale categoria C successi per Massimo Gramigni (Scandiccese – FI-PI-PO), Graziano Creatini (Follonichese – GR-LI), Alessandro Zotti (Bocce Arezzo – AR-SI), Sandro Pellegrini (Garfagnana – LU-MS-PT). Le coppie di cat. C vincitrici sono state Marco Febbrai-Gian Domenico Pellegrinotti (Garfagnana – LU-MS-PT), Massimo Cherubini-Andrea Meoni (DLF Chiusi – AR-SI), Ernesto Ferente-Roberto Tortelli (C.B. Grossetano – GR-LI, nella foto) e Silvano Baldi-Vito Capezio (Sestese – FI-PI-PO).

TUTTI I RISULTATI:

Prova 1 cat. B coppia Arezzo-Siena: 1° Rosello Fefè-Giuseppe Billi (Cortona Bocce); 2° Sergio Manfroni-Marco Locchi (Cortona Bocce)

Prova 1 cat. B coppia Lucca-Massa Carrara-Pistoia: 1° Sergio Bertuccelli-Marco Mencaraglia (Viareggina); 2° Giovanni Molendi-Mauro Vannucci (Oltreserchio).

Prova 1 cat. B individuali Firenze-Pisa-Prato: 1° Claudio Ferlito (Scandiccese); 2° Bruno Monaco (La California).

Prova 1 cat. B individuali Grosseto-Livorno : 1° Pacini Jean Paul (La California); 2° Massimo Macelloni (San Vincenzo).

Prova 1 cat. C coppia Arezzo-Siena: 1° Massimo Cherubini-Andrea Meoni (DLF Chiusi); 2° Roberto Cardinali, Federigo Formelli (Bocce Arezzo).

Prova 1 cat. C coppia Lucca-Massa Carrara-Pistoia: 1° Marco Febbrai-Gian Domenico Pellegrinotti (Garfagnana); 2° Libertario Ciampi-Angelo Campestre (Pieve a Nievole).

Prova 1 cat. C individuale Firenze-Pisa-Prato: 1° Massimo Gramigni (Scandiccese); 2° Bruno Ferrantini (Sestese).

Prova 1 cat. C individuale Grosseto-Livorno: 1° Graziano Creatini (Follonichese); 2° Alessandro Cappelli (Follonichese).

Prova 2 cat. B individuale Arezzo-Siena: 1° Valerio Merendelli (Biturgia); 2° Marco Locchi (Cortona Bocce).

Prova 2 cat. B individuale Lucca-Massa Carrara-Pistoia: 1° Gino Morri (Viareggina); 2° Marco Mencaraglia (Viareggina).

Prova 2 cat. B coppia Firenze-Pisa-Prato: 1° Michele Di Chirico-Ivano Ricci (Il 45); 2° Francesco Biagi-Mauro Francesconi (Migliarina)

Prova 2 cat. B coppia Grosseto-Livorno: 1° Mauro Gennari-Giovanni Lombardi (C.B. Orbetello); 2°Gabriele Francardi-Matteo Sgaragli (C.B.Grossetano).

Prova 2 cat. C individuale Arezzo-Siena: 1° Alessandro Zotti (Bocce Arezzo); 2° Aldo Magi (Bocce Arezzo)

Prova 2 cat. C individuale Lucca-Massa Carrara-Pistoia: 1° Sandro Pellegrini (Garfagnana); 2° Antonio Palmerini (Viareggina).

Prova 2 cat. C coppia Firenze-Pisa-Prato: 1° Silvano Baldi-Vito Capezio (Sestese); 2° Andrea Giachetti-Vito Mancuso (Sestese).

Prova 2 cat. C coppia Grosseto-Livorno: 1° Ernesto Ferente-Roberto Tortelli (C.B. Grossetano); 2° Roberto Sabatini-Fosco Turin (C.B. Grossetano).