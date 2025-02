GROSSETO – Weekend amaro per le prime squadre della Gea Basketball, incappate entrambe in una sconfitta. Esce a testa altissima dal confronto sul campo della Farmacia Biagi Capannori la squadra femminile di Serie C nella quarta di ritorno Le ragazze di Silvio Andreozzi hanno lottato con i denti, con intelligenza, riuscendo a rimanere in partita fino alla fine. A tre minuti dalla sirena le geine, sotto di cinque punti, si sono viste girare attorno all’anello la tripla di Clara Nunziatini, senza entrare: un episodio che avrebbe cambiato volto al finale. Rimane comunque la prestazione di Faragli e compagne che hanno tenuto testa a una squadra esperta, composta da giocatrici alte e fisicamente ben dotate. La Gea ha cercato il tiro sicuro, ha difeso bene, riuscendo a mettere paura ad una squadra che sta tenendo testa alla regina Montecatini. Grosseto è anche andato avanti di quattro punti nel primo quarto, poi Capannori ha preso in mano il match, arrivando a 21 punti di vantaggio, ma le biancorosse hanno avuto il grande merito di rifarsi e perdere con un distacco onorevole, che fa ben sperare per il big match di giovedì contro Montecatini al Pala Austria.

“Abbiamo avuto l’atteggiamento da squadra matura – commenta l’allenatore Silvio Andreozzi – Il punteggio finale è bugiardo, perché gli undici punti di differenza non sono visti, dopo che abbiamo recuperato dal -21. Abbiamo concesso pochi doppi tiri, non abbiamo permesso di metterci le mani addosso e abbiamo tirato pulito. Certo, non siamo stati perfetti, con qualche pallone regalato, rimesse sbagliate e un parziale di 1/7 dalla lunetta nel momento decisivo, ma complessivamente sono molto contento. Giovedì ci aspetta una gara terribile contro la capolista Montecatini, ma provarci non costa nulla”.

Farmacia Biagi Capannori-Gea Grosseto 48-37

CAPANNORI: Baglioni 3, Stefanini 2, Aramini 6, Parlanti, Bendinelli, Bonciolini, Pagni 4, Buonaguidi 7, Danesi 23, Belluomini 3. All. Bernabei.

GEA GROSSETO: Nunziatini 2, Pepi 1, Vallini 10, Mery Bertaccini 6, Vannozzi 2, Emma Bertaccini, De Michele 14, Perillo, Faragli 2. All. Silvio Andreozzi.

ARBITRO: Nucci.

PARZIALI: 8-12, 28-17; 43-28

Continua il momento no dei ragazzi, sconfitti nettamente per 78-54 sul campo del Monteroni Basket nella seconda giornata di ritorno del campionato di Divisione regionale 1. I ragazzi di Santolamazza sono incappati in una brutta giornata, che ha portato alla sesta sconfitta nelle ultime sette partite. La partenza è stata sufficiente, dopo aver chiuso sotto di otto punti il primo quarto, Ense e compagni sono risaliti fino al -4 prima di andare al riposo con un ritardo di 16 lunghezze. Qualche segno di risveglio c’è stato nel terzo quarto, prima di un disastroso ultimo periodo che ha consentito la formazione senese di chiudere con un vantaggio di 24 punti e di ribaltare anche il risultato dell’andata, che aveva visto i grossetani vincere di 10 punti. La Gea si è presentata sul campo di Monteroni con soli otto elementi, visto che all’ultimo momento ha dato forfait anche il capitan Edoardo Furi.

“Le cose non stanno andando – mastica amaro il coach Marco Santolamazza – dobbiamo uscire quanto prima da queste sabbie mobili. Bisogna ripartire riprendendo ad allenarsi bene nel corso della settimana, perché quello che ci aspetta sarà un mese complesso. Domenica arriva la capolista Certaldo, poi ci aspettano due trasferte impegnative. Dobbiamo capire se abbiamo voglia di cambiare il volto alla nostra stagione o se vogliamo continuare a vivacchiare. Dobbiamo riprendere a giocare di squadra e ad avere l’atteggiamento giusto, non come domenica, quando abbiamoi cominciato a mollare alla fine del terzo quarto. Il problema non sono gli avversari ma noi”.

Simus Monteroni-Gea Basketball Grosseto 78-54

MONTERONI: Caniglia 13, Banchero 20, Perinti 1, Picchi 2, Santini 2, Manetti 7, Lenardon, Piattelli 18, Brocco, Tognazzi 3, Milano, Bovo 12. All. Rossi V. All. Oldrini.

GEA GROSSETO: Scurti 13, Ignarra 4, Mezzani, Biagetti 3, Romboli 9, Ense 9, Mari 16, Baccheschi. All. Marco Santolamazza.

ARBITRI: Pannelli di Montecatini e Lazzeri di Prato.

PARZIALI: 22-14, 42-26; 55-41.

USCITO PER FALLI: Scurti.