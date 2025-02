CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Ferma la serie B e l’Under 23, in pista nel fine settimana le altre due squadre della Blue Factor. Nulla da fare per l’Under 17: alla palestra Dorando Petri la Pumas Ancora Viareggio con un ottimo secondo tempo stende il Castiglione per 7-1. Gara tirata nella prima frazione chiusa avanti dalla squadra di Mirko Bertolucci per 1-0. Nella ripresa i versiliesi allungano fino al 7-0 con il gol della bandiera del Castiglione firmato da Diego Bracali. Pumas che raggiungono in vetta proprio il Castiglione con una sola gara da giocare prima dei playoff.

Successo per gli Under 15: al Casa Mora è stata una bella partita contro l’Spv Viareggio chiusa dal Castiglione sul 6-3. Dopo il vantaggio dei viareggini in apertura con Squeo i biancocelesti sono portati sul 3-1, reti di Cornacchini, Bracali e Sforzi che hanno chiuso la prima frazione. Nella ripresa l’Spv accorcia ancora con Squeo. Poi gol di Cornacchini e Bracali, con la rete di Triglia per il 5-3 prima che Bracali segni la sua tripletta e il definitivo 6-3. Castiglione sempre solitario in testa alla classifica

Serie A2 girone B

1a giornata – Andata 7/8 dicembre – ritorno 15/2

Campolongo H. Salerno-Rotellistica Camaiore 1-2

Pumas Ancora Viareggio-Startit Prato 8-1

Blue Factor Castiglione-Newco Roller Matera 8-0

Sarzana-Iren Follonica

2a giornata – Andata 14/15 dic. – r. 22/2

Newco Roller Matera-Sarzana 11-4

Spv Viareggio-Pumas Ancora Viareggio 3-6

Startit Prato-Blue Factor Castiglione 3-7

Iren Follonica-Campolongo H. Salerno 3-1

3a giornata – Andata 21 dicembre – r. 8/9 mar.

Newco Roller Matera-Iren Follonica 6-2

Blue Fator Castiglione-Spv Viareggio 8-2

Sarzana-Startit Prato 9-7

Pumas Ancora Viareggio-Rotellistica Camaiore 1-3

4a giornata – Andata 4 gen. 2025 – r. 8/9 mar

Campolongo H. Salerno-Pumas Ancora Viareggio 0-4

IpV Viareggio-Sarzana 3-4

Startit Prato-Newco Roller Matera 3-10

Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione 8-4

5a giornata – Andata 11/12 gennaio – r. 22/23 mar

Newco Roller Matera-Spv Viareggio 10-2

Startit Prato-Iren Follonica 3-1

Blue Factor Castiglione-Campolongo H. Salerno 9-3

Sarzana-Rotellistica Camaiore 8-5

6a giornata – Andata 13/14/18 e 19 gen. r. 29/30 mar

Campolongo H. Salerno-Sarzana

Spv Viareggio-Startit Prato

Rotellistica Camaiore-Newco Roller Matera

Iren Follonica-Pumas Ancora Viareggio

7a giornata – Andata 25/26 gennaio – r. 5/6 aprile

Spv Viareggio-Iren Follonica

Blue Factor Castiglione-Pumas Ancora Viareggio

Startit Prato-Rotellistica Camaiore

Newco Roller Matera-Campolongo H. Salerno

8a giornata – Andata 1 febbraio – r. 12/13 aprile

Campolongo H. Salerno-Startit Prato 3-2

Blue Factor Castiglione-Iren Follonica 9-0

Pumas Ancora Viareggio-Sarzana 5-3

Rotellistica Camaiore-Spv Viareggio 6-2

9a giornata – Andata 8/9 febbraio – r. 26 aprile

Newco Roller Matera-Pumas Ancora Viareggio

Spv Viareggio-Campolongo H. Salerno

Sarzana-Blue Factor Castiglione

Iren Follonica-Rotellistica Camaiore

Classifica

Rotellistica Camaiore (7), Pumas Viareggio (7) 18 punti; Castiglione (7), Roller Matera (7) 15; Sarzana (7) 12; Roller Salerno (7), Spv Viareggio (7) 6; Prato (8), Follonica (7) 3

Serie B girone E

1a giornata – Andata 4 gennaio – ritorno 9/3

Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio 4-2

Pumas Ancora Viareggio-Canniccia Forte dei Marmi 1-7

Spv Viareggio-Super Glanz Prato 12-2

Cp Grosseto-Rotellistica Camaiore 18/1

2a giornata – Andata 12 gennaio – r. 22 marzo

Canniccia Forte dei Marmi-Cp Grosseto 11-4

Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione 6-11

Cgc Viareggio-Spv Viareggio 4-4

Super Glanz Prato-Pumas Ancora Viareggio 7-11

3a giornata – Andata 26 gennaio – r. 29 marzo

Canniccia Forte dei Marmi-Rotellistica Camaiore 8-3

Pumas Ancora Viareggio-Cgc Viareggio 3-1

Cp Grosseto-Super Glanz Prato 7-3

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 3-8

4a giornata – Andata 4 gennaio 2025 – r. 5 aprile

Spv Viareggio-Rotellistica Camaiore 4-7

Blue Factor Castiglione-Pumas Ancora Viareggio (19 febb)

Cgc Viareggio-Cp Grosseto 7-3

Super Glanz Prato-Canniccia Forte dei Marmi (27 febb)

5a giornata – Andata 9 febbraio – r. 12 aprile

Canniccia Forte dei Marmi-Cgc Viareggio

Pumas Ancora Viareggio-Spv Viareggio

Rotellistica Camaiore-Super Glanz Prato

Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione

6a giornata – Andata 23 febbraio r. 26 aprile

Pumas Ancora Viareggio-Rotellistica Camaiore

Blue Factor Castiglione-Canniccia Forte dei Marmi

Super Glanz Prato-Cgc Viareggio

Spv Viareggio-Cp Grosseto

7a giornata – Andata 2 marzo – r. 3 maggio

Canniccia Forte dei Marmi-Spv Viareggio

Super Glanz Prato-Blue Factor Castiglione

Cgc Viareggio-Rotellistica Camaiore

Cp Grosseto-Pumas Ancora Viareggio

Classifica

Forte dei Marmi (3), Hc Castiglione (3) 9 punti; Cp Grosseto (4), Pumas Viareggio (4) 6; Spv Viareggio (4), Cgc Viareggio (4) 4; Rotellistica Camaiore (4) 3; Prato (3) 0

Under 23 zona 4

1a giornata 25 ottobre

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 5-5

Follonica-Cgc Viareggio 2-0

Pumas A. Viareggio-Sarzana 6-2

2a giornata 8 novembre

Blue Factor Castiglione-Follonica 6-3

Pumas A. Viareggio-Cgc Viareggio 5-2

Sarzana-Spv Viareggio 4-2

3a giornata 28 novembre

Pumas A. Viareggio-Blue Factor Castiglione 9-3

Follonica-Spv Viareggio 3-1

Cgc Viareggio-Sarzana 4-8

4a giornata 17/12 – 17/1 – 5/2

Spv Viareggio-Pumas A. Viareggio 3-1

Blue Factor Castiglione-Viareggio 15-0

Follonica-Sarzana

5a giornata 24 gennaio

Cgc Viareggio-Spv Viareggio 1-4

Sarzana-Blue Factor Castiglione 13-5

Pumas A. Viareggio-Follonica 5-0

6a giornata 7 febbraio

Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio

Cgc Viareggio-Follonica

Sarzana-Pumas A. Viareggio

7a giornata 28 febbraio

Cgc Viareggio-Pumas A. Viareggio

Spv Viareggio-Sarzana

Follonica-Blue Factor Castiglione

8a giornata 14 marzo

Blue Factor Castiglione-Pumas A. Viareggio

Spv Viareggio-Follonica

Sarzana-Cgc Viareggio

9a giornata 4 aprile

Cgc Viareggio-Blue Factor Castiglione

Sarzana-Follonica

Pumas A. Viareggio-Spv Viareggio

10a giornata 2 maggio

Blue Factor Castiglione-Sarzana

Follonica-Pumas A. Viareggio

Spv Viareggio-Cgc Viareggio

Classifica

Pumas A. Viareggio (5) 12 punti; Sarzana (4) 9; Hc Castiglione (5), Spv Viareggio (5) 7; Follonica (4) 6; Cgc Viareggio (5) 0

Under 17 – zona 4

Pumas Ancora Viareggio-Blue Factor Castiglione 7-1

PUMAS ANCORA VIAREGGIO: Matteo Davanzo, (Jacopo Giglioli); Lorenzo Malfatti, Giovanni Pesavento, Matteo Remedi, Lorenzo Bernardo Benvenuti, Domenico Cupido, Natan Francesconi, Gregorio Tonelli, Manuel Paolinelli. All. Mirko Bertolucci.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Samaal Shareef, (Alexander Krocka); Lorenzo Turbanti, Giulio Donnini, Filippo Agresti, Riccardo Palushi, Diego Bracali, Lorenzo Rosadini, Francesco Cornacchini, Tommaso Bracali. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Edoardo D’Alessandro di Viareggio.

RETI: pt (1-0) 8’13 Benvenuti (V); st 3’47 Remedi (V), 9’08, 9’32 pp e 9’44 Pesavento (V), 14’56 Cupido (V), 16’09 Benvenuti (V), 18’53 D.Bracali (C).

1a giornata 25-27 ottobre

Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio 8-3

Pumas A. Viareggio-Sarzana 10-1

Versilia H. Forte-Follonica 13-2

2a giornata 3-5 e 26 novembre 5 dicembre

Blue Factor Castiglione-Follonica 15-3

Sarzana-Spv Viareggio 8-3

Pumas A. Viareggio-Versilia H. Forte 3-1

3a giornata 10 novembre

Sarzana-Blue Factor Castiglione 4-5

Spv Viareggio-Versilia H. Forte 5-7

Follonica-Pumas A. Viareggio 1-9

4a giornata 24 novembre

Versilia H. Forte-Blue Factor Castiglione 2-4

Follonica-Sarzana 4-6

Pumas A. Viareggio-Spv Viareggio 9-1

5a giornata 1 dicembre

Spv Viareggio-Follonica 4-2

Blue Factor Castiglione-Pumas A. Viareggio 3-2

Sarzana-Versilia H. Forte 4-8

6a giornata 8 dicembre

Follonica-Versilia H. Forte 1-13

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 2-12

Sarzana-Pumas A. Viareggio Rinv.

7a giornata 18-22 dicembre

Spv Viareggio-Sarzana 5-4

Follonica-Blue Factor Castiglione 2-9

Versilia H. Forte-Pumas A. Viareggio Rinv.

8a giornata 12 gennaio 2025

Pumas A. Viareggio-Follonica 5-4

Blue Factor Castiglione-Sarzana Rinv.

Versilia H. Forte-Spv Viareggio 15/1

9a giornata 26 gennaio

Spv Viareggio-Pumas A. Viareggio Rinv.

Blue Factor Castiglione-Versilia H. Forte 4-4

Sarzana-Follonica 11-6

10a giornata 2 febbraio

Pumas A. Viareggio-Blue Factor Castiglione 7-1

Versilia H. Forte-Sarzana 9-1

Follonica-Spv Viareggio 6-8

Classifica

Pumas A. Viareggio (9), Hc Castiglione (9) 22 punti; Versilia H. Forte (10) 20; Sarzana (9), Spv Viareggio (9) 9; Follonica (10) 0

Under 15 – zona 4

Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio 6-3

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alexander Krocka, (Michele De Salvatore); Filippo Giabbani, Filippo Bagnoli, Lorenzo Turbanti, Lorenzo Cornacchini, Thomas Nucci, Diego Bracali, Mattia Sforzi, Lorenzo Rosadini. All. Massimo Bracali.

SPV VIAREGGIO: Nicola Mutti; Federico Paolinelli, Gregorio Tonelli, Enea Sbrana, Gianluca Squeo, Loreno Giorgio Triglia, Matteo Galimberti, Tommaso Barsacchi. All. Massimo Mori.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (3-1) 7’25 Squeo (V), 8’48 Cornacchini (C), 12’00 Bracali (C), 19’13 Sforzi (C); st 3’11 Squeo (V), 4’35 Cornacchini (C), 10’16 Bracali (C), 11’33 Triglia (V), 18’02 Bracali (C).

1a giornata 19 ottobre – 8 giornata 21 dicembre

Spv Viareggio-Gb Mec Cgc Viareggio 9-2 – 7-2

Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione 1-4 – Rinv.

Follonica-Sarzana 0-5 – 2-3

2a giornata 24/26 ottobre – 9 giornata 11 gennaio 2025

Blue Factor Castiglione-Cp Grosseto 15-1 – 6-0

Gb Mec Cgc Viareggio-Follonica 11-4 – 1-1

Sarzana-Rotellistica Camaiore 4-2 – 2-

3a giornata 2 novembre – 10 giornata 25 gennaio

Gb Mec Cgc Viareggio-Rotellistica Camaiore 3-2 – 1-3

Follonica-Cp Grosseto 2-4 – 3-2

Sarzana-Spv Viareggio 2-10 – 2-3

4a giornata 9 novembre – 11 giornata 1 febbraio

Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 3-7 – 3-6

Cp Grosseto-Sarzana 5-3 – 0-3

Rotellistica Camaiore-Follonica 10-0 – Rinv.

5a giornata 16/23 novembre – 12 giornata 8 febbraio

Spv Viareggio-Follonica 10-2

Cp Grosseto-Rotellistica Camaiore 1-3

Blue Factor Castiglione-Gb Mec Cgc Viareggio 24-0

6a giornata 30 novembre – 13 giornata 22 febbraio

Sarzana-Blue Factor Castiglione 2-10

Gb Mec Cgc Viareggio-Cp Grosseto 3-4

Rotellistica Camaiore-Spv Viareggio 4-11

7a giornata 7 dicembre – 14 giornata 1 marzo

Spv Viareggio-Cp Grosseto 9-1

Blue Factor Castiglione-Follonica 14-1

Cgc Viareggio-Sarzana 3-1

Classifica

Hc Castiglione (8) 24 punti; Spv Viareggio (9) 21; Rotellistica Camaiore (8), Sarzana (10) 12; Cgc Viareggio (9) 10; Cp Grosseto (9) 9; Follonica (9) 4