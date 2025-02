GROSSETO – Rinnovate le cariche dirigenziali della struttura di attività calcio alla sede del comitato provinciale Uisp in Grosseto.

Dopo l’elezione del nuovo presidente provinciale Massimo Ghizzani, il precedente consiglio ha rassegnato le proprie dimissioni per scadenza di mandato come da regolamento e sono stati eletti i nuovi consiglieri per il proseguo dell’attività dirigenziale.

Come di prassi consiliare è stato eletto il nuovo coordinatore confermando all’unanimità l’uscente Francesco Luzzetti.

Ringraziando per la fiducia lo stesso ha proposto e assegnato ad ognuno dei nuovi componenti le cariche istituzionali per gli anni a venire.

Il nuovo consiglio direttivo è così composto:

Coordinatore: Francesco Luzzetti

Vice Coordinatore: Daniele De Masi

Segretario: Piero Paolini

Giudice Sportivo: Ivano Moretti

Delegati Regionali: Francesco Luzzetti / Daniele De Masi

Addetto Stampa: Davide Sbrolli

Responsabile Calcio a 7 e a 8: Lorenzo Croci

Responsabili Calcio a 5 e Organizzazione Tornei Estivi e Invernali: Fabio Capodimonte / Lorenzo Croci / Davide Sbrolli

Economo: Francesco Saverio Mancini

Designatore e Formazione Arbitri: Elido Tiberi

Osservatore Accreditato: Elido Tiberi