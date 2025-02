Foto di repertorio

MONTE ARGENTARIO – Mercoledì 5 febbraio si svolgeranno le operazioni per la rimozione in sicurezza dell’ordigno trovato a novembre scorso in località Cala Grande di Porto S.Stefano.

Si tratta di un ordigno bellico inesploso risalente all’ultimo conflitto mondiale che gli artificieri dell’Esercito, intervenuti per motivi di sicurezza, hanno valutato necessario rimuovere dal luogo di rinvenimento e far brillare altrove.

A seguito di ciò l’ammistrazione comunale avvisa la cittadinanza che con ordinanza n. 18/2025 è stato disposto:

– l’evacuazione temporanea di tutta la popolazione della zona individuata sulla strada Panoramica al foglio n. 5 particella 86 del catasto, con distanza di sgombero di 200 metri. Le operazioni di sgombero di quell’area dovranno avere inizio alle ore 7:00 del 5 febbraio e concludersi al termine delle operazioni. L’area dovrà mantenersi evacuata fino all’avvenuto allontanamento della bomba;

– il divieto di transito dalle ore 7:30 e fino al termine dell’intervento nel tratto della Strada Panoramica compreso tra Cacciarella e Cala Grande (bivio strada della Mardala);

– a partire dalle ore 8:00 e sino al termine delle operazioni è vietato il transito a tutti i veicoli che effettuano trasporti eccezionali, nonchè ai veicoli che trasportano imbarcazioni anche se in sagoma, nel tratto compreso tra Via del Campone 107 e l’intersezione tra la Sp. 161/Scalo di alaggio;

Inoltre, poichè il trasporto dell’ordigno, mediante autocarro militare seguito dai mezzi di soccorso e scortato dalle forze di polizia, manterrà una velocità costante senza interruzioni, lungo tutto il percorso (strada Panoramica – Cala Grande -Fondoni – via del Campone – S.P. 161) potrebbero essere attivati momentanei blocchi del traffico in prossimità di accessi ed incroci. Si invita la popolazione che dovrà transitare in quell’area a prestare cautela e osservare quanto indicato dalle forze dell’ordine.