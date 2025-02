SORANO – I consiglieri comunali di opposizione Matteo Santarelli e Pierandrea Vanni hanno fatto presentato un’interrogazione a risposta scritta sul nuovo regolamento dei parcheggi pubblici adottato dall’amministrazione comunale chiedono di sapere.

I consiglieri della lista civica Sorano chiedono al sindaco «per quale motivo la mezz’ora gratuita introdotta giustamente per Sorano non è prevista per Sovana dove sono presenti attività commerciali (come bar, forno, tabacchi ecc.), bancomat e ufficio postale. In base a quali considerazioni la tariffa oraria stabilita in 0,50 centesimi per Sorano è di 1 euro a Sovana. Per quale motivo la tariffa massima giornaliera prevista in 4 euro a Sorano non viene applicata anche a Sovana dove risulterebbe adeguata anche per l’utilizzo dei parcheggi con finalità turistiche. Se l’amministrazione comunale ritiene di realizzare a Sovana parcheggi per i residenti».