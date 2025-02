GAVORRANO – L’associazione Auser Gavorrano convoca i suoi soci per assemblea congressuale.

L’appuntamento è per sabato 8 febbraio alle 15,30, presso la sede in via Curiel 2 a Bagno di Gavorrano.

All’assemblea sarà presente un componente dell’ufficio di presidenza provinciale.

Ecco l’ordine del giorno:

– illustrazione documenti congressuali e votazione degli stessi

– rinnovo cariche amministrative dell’associazione

– elezione del presidente, ufficio di presidenza e direttivo

– varie ed eventuali.

La presidente Anna M. Di Dionisio invita i soci a partecipare numerosi.