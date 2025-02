MARINA DI GROSSETO – Buoni risultati e conferme per i Pattinatori Maremmani nella prima uscita agonistica del 2025. L’appuntamento è stato ai campionati interregionali assieme alle società liguri.

Esordio con medaglia nella categoria Giovanissimi per Emanuele Pesciotti, che fa suo l’argento della classifica generale.

Mema Querime, al primo anno di categoria, chiude in settima posizione, mentre Jessica Tei è terza.

Due titoli regionali er Chiara Baricci, mentre Agnese Ferrari si porta a casa un bronzo.

Una falsa partenza pregiudica la gara di Giulia Baricci, che poi conquisterà l’argento nella gara di fondo.

Infine, un bronzo da non sottostimare per Alessandro Borracelli nella categoria maschile.

Prima gara anche per le gemelline Mia e Gioia Biscontinella loro prima esibizione nella categoria Cuccioli.

Prossimo appuntamento a metà febbraio ai campionati italiani indoor.