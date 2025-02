GROSSETO – Ancora un weekend di crescita ed esperienza per i baby biancorossi del Grosseto Rugby Club.

Trasferta a Piombino per gli Under 8 dell’allenatore Francesco Sergi; in campo Sofia, Matteo, Flavio e Lorenzo C.; reduce da un’influenza Sergio, che faceva il tifo dagli spalti. Apprezzabile il bilancio delle gare contro le formazioni A e B di Livorno e Florentia, con due sconfitte, due pareggi ed una vittoria.

Rimaneggiati dall’influenza gli Under 10 di coach Vittorio Esposito che hanno giocato a Rosignano; pronti a correre, placcare e lanciare Filippo, Niccolò, Pietro S., Pietro B., Pietro D., Mario, Mathias, Edoardo, Flavio e Matteo. Per loro non confronti diretti ma squadre composte in base all’età: oltre al Grosseto Gruby Club erano presenti ragazzini dai team di Rosignano, Piombino, Gambassi, Lyons e Urme, tutte miste. Grande equilibrio nelle partitelle; soddisfatta la società grossetana che ha dichiarato: “Ottimo ritorno dopo due settimane per Flavio, che ha giocato benissimo, e per Niccolò e Filippo, che hanno mostrato tecnica e vigoria fisica con belle giocate”.