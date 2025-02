FOLLONICA – Il Punto Digitale Facile di Follonica, gestito dalla cooperativa sociale Arcobaleno e patrocinato dal comune di Follonica con il supporto della Regione Toscana, è nato per favorire l’inclusione digitale e supportare i cittadini nell’uso della tecnologia e sta ottenendo un buon riscontro da parte della comunità.

Dopo l’Open Day del 14 gennaio 2025, che ha inaugurato il primo corso dedicato all’utilizzo consapevole di strumenti digitali, sono stati attivati ben tre percorsi formativi che hanno coinvolto un totale di 19 partecipanti.

“Un bel successo di utenti al punto digitale – commenta l’assessore Eleonora Goti, con delega al sociale e all’innovazione tecnologica – oltre ai tre corsi, frequentati da poco meno di 20 cittadini, l’interesse dimostrato dalla cittadinanza si riflette indubbiamente nei dati registrati nei mesi di novembre e dicembre 2024, quando il Punto Digitale Facile ha accolto circa 100 utenti che hanno richiesto supporto per accedere ai servizi digitali.”

Il servizio maggiormente richiesto è senza dubbio l’attivazione dello Spid (identità digitale) e le informazioni sull’utilizzo delle applicazioni di ambito sanitario. Ma sono di interesse anche una serie di servizi personalizzati che vanno dall’uso consapevole dei social network all’attivazione di caselle di posta elettronica e alla licenza di pesca.

“Un risultato significativo, che conferma l’utilità di un’iniziativa nata per rispondere al bisogno sempre crescente di inclusione e competenze digitali. E un bel riscontro anche per chi di fatto questo sportello lo gestisce con competenza” aggiunge l’assessore Goti.

Il Punto Digitale Facile, con le sue sedi in via Roma 119/A e via della Pace 18, offre non solo corsi di formazione ma anche assistenza personalizzata, accompagnando gli utenti passo dopo passo nell’acquisizione di competenze utili per navigare in rete, gestire e-mail, utilizzare i social network e accedere ai servizi online in totale sicurezza.

Per informazioni sui corsi o per fissare un appuntamento, è possibile contattare il Punto Digitale Facile al numero 393 400 3412. Il servizio continua ad accogliere e supportare nuovi utenti, consolidando il suo ruolo come risorsa fondamentale per un target di cittadini sicuramente più grandi ma sempre attivi e centrati sulle nuove frontiere offerte dall’informatizzazione di base.