Torna l'appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a "pescare", nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto.

OFFERTE DI LAVORO IN MAREMMA

• IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, il giornale digitale più letto della provincia di Grosseto e tra i primi in Toscana, cresce ancora e cerca nuovi collaboratori. Cerchiamo figure professionali nel settore commerciale per promuovere il giornale tra le aziende e nelle realtà economiche della nostra provincia e che possa sviluppare un progetto di crescita del settore pubblicitario della nostra testata. Il curriculum va inviato a [email protected] specificando nell’oggetto “Proposta di collaborazione”.

• Cescot, agenzia formativa Confesercenti, ricerca, per le aziende associate, le seguenti figure: Cuoco, Aiuto cuoco, Cameriere ai piani, Cameriere di sala, Responsabile di sala, Lavapiatti, Barman, Receptionist, Pulizia degli ambienti e non solo. Inviare curriculum a [email protected]

• La Posta di Catabbio cerca un aiuto cuoco/a ai primi piatti e preparazioni. Per candidarsi inviare una mail a [email protected]

• Acqua Village, i parchi acquatici a tema tiki di Cecina e Follonica, cercano personale per la stagione estiva 2025. È l’occasione perfetta per entrare a far parte di una grande squadra, lavorare in un ambiente unico e fare un’esperienza formativa. La struttura offre contratti a tempo determinato (part-time o full-time): sono previsti inoltre percorsi di formazione per inserirsi nell’ambiente lavorativo. LINK

• A Follonica azienda leader nel turismo cerca personale: ecco tutte le figure ricercate, contratti anche a lungo termine. Tantissime e varie le posizioni aperte. LINK

• Ad Ansedonia stabilimento balneare ricerca diverse figure professionali LINK

• Stabilimento balneare ricerca diverse figure lavorative: cuoco capo partita, secondo cuoco, addetto sala, bagnino con brevetto, aiuto bagnino con brevetto, lavapiatti. LINK

• Azienda Agriturismo ricerca Giardiniere esperto anche di potatura olivi, in grado di effettuare la manutenzione piscina e lavori di manutenzione attrezzature agricole e di giardinaggio, oltre alla manutenzione interna delle abitazioni ospiti, ASSUNZIONE IMMEDIATA. Info a questo LINK

• Antonio Lauria, impresa di costruzioni edili altamente specializzati nel restauro e manutenzione, assume personale specializzato. L’azienda è leader nel settore e ha anche partecipato al restauro del duomo di Firenze. Le figure ricercate sono: Muratore qualificato; autista con patente C/E; carpentiere qualificato; piastrellista qualificato; È richiesta la disponibilità di trasferta. Per proporsi basta inviare il proprio curriculum a [email protected]

• Azienda grossetana cerca un ragazzo tra i 18 e i 24 anni con passione per il campo della meccanica. Info: 0564451880 INFO questo LINK

• Due importanti opportunità di lavoro. Autocenter concessionaria Renault e Dacia è alla ricerca di un meccanico per la sede di Grosseto e di un addetto/a CRM & Digital Manager per la sede di Follonica. Per chi fosse interessato può inviare il suo curriculum alla mail [email protected] , indicando nell’oggetto della mail la figura per la quale vi candidate. LINK

• Toscano Collezioni – prestigiosa azienda fondata nel 2019 dall’imprenditore Marco Berti ed operante nel settore manifatturiero di lusso – ricerca personale da immettere in organico per assunzioni e stage nel proprio stabilimento di Grosseto. Info a questo LINK

• Modulpanel Srl, azienda leader nel settore della Prefabbricazione, è alla ricerca di una impiegato/a amministrativo/contabile per svolgere le ordinarie attività di amministrazione. Per info LINK

• Azienda leader nel settore recupero crediti ricerca personale. La risorsa verrà inserita in una realtà presente sul territorio di Grosseto da oltre 30 anni. Nello specifico si occuperà di: phone collection, negoziazione e dilazione pagamenti, creazione report settimanali o mensili secondo le richieste delle committenti. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella riscossione e mediazione del recupero crediti, buona conoscenza pacchetto office, capacità di lavoro in team. Per appuntamento per colloquio conoscitivo e altre informazioni contattare dalle 8.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì il 0564.642400 LINK

• Opportunità di lavoro a Grosseto. L’Officina Gori Group di Grosseto cerca un addetto meccanico. [email protected] 335.5373059 LINK

• Axactor – Gruppo Multinazionale presente in sei mercati europei e che offre soluzioni di Debt Management a istituti bancari e finanziari, CERCA per la sede di Grosseto (GR) della C.R. SERVICE part of AXACTOR, leader nel settore della Gestione e Tutela del Credito e consolidata realtà lavorativa della Toscana, CONSULENTI PER LA TUTELA DEL CREDITO LINK

• I.P.A.T. snc, con sede ad Orbetello cerca un autista consegnatario munito di patente C con CQC. Per info contattare [email protected] oppure telefonare allo 0564.8655444 e chiedere di Paola. Si può inviare curriculum a [email protected] o su whatsApp al 3282826755. LINK

• Ecco di seguito i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego della Provincia: Cuoco di ristorante. aiuto cuoco di ristorante. Receptionist. Cuochi in alberghi e ristoranti. cameriere di sala. addetto alla pulizia delle camere. cuoco di imprese per la ristorazione collettiva. cuoco pizzaiolo. cameriere di sala. Barista. Receptionist. guardia notturna. bracciante agricolo. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Barman. disegnatore meccanico. Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. manovale all’assemblaggio meccanico. programmatore informatico. Addetto alla manutenzione di aree verdi. Elettricista per impianti esterni ed interni nelle costruzioni. Montatori di mobili. Agente amministrativo. Conduttori di trattori agricoli. Muratore in mattoni. Cuoco capo partita. Aiuto cuoco di ristorante. Cuoco di albergo. Factotum d’albergo. Badante. Addetto all’accoglienza clienti. Addetto alle pulizie di interni. Meccanico riparatore d’auto. Bagnino. Facchino. Lavapiatti. Tuttofare d’albergo. Farmacisti. Operatore di vendita. Aiuto commesso. Potatore. Addetto alla segreteria. Portiere di notte. Pasticcieri e cioccolatai. Sommelier. Verniciatore a mano. Cameriere di bar. Promotore editoriale. Giurista di impresa. Marmista. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Macellatore. Falegname mobiliere. Magazziniere consegnatario. Installatori di infissi e serramenti. Addetto alla manutenzione del verde. Imprenditore o responsabile di negozio. Manovale edile. Istruttore di scuola guida. Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore. operaio agricolo qualificato, raccolti misti. Degustatori e classificatori di prodotti alimentari e bevande. Ormeggiatore. Specialisti in contabilità. Commis ai piani. Bagnino. Carrozziere. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Contabili. Falegname. commesso di banco. Idraulico. Disegnatori tecnici. Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Giardiniere. Factotum d’albergo. Autista privato. TUTTE LE OFFERTE A QUESTO LINK.

Molte le associazioni con cui è possibile intraprendere il servizio civile:

• Servizio civile alla Croce Rossa: tre posti disponibili

• Servizio civile in Aism: al via il bando

• Servizio civile: nuove opportunità

• Servizio civile: Anpas cerca tre volontari per trasporto sociale ed emergenza-urgenza

• Servizio civile in Avis: un anno con i donatori di sangue. Ecco come fare domanda