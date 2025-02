GROSSETO – L’Amministrazione comunale di Grosseto ha dato il via ai lavori di riqualificazione del parco tra le vie Platino e Argento.

“Un intervento significativo nell’ambito delle iniziative dedicate all’eliminazione delle barriere architettoniche e al miglioramento della qualità degli spazi pubblici – dichiarano dal Comune -. I lavori fanno parte di un progetto più ampio, a cui seguirà il rinnovo di giochi e arredi, del valore complessivo di circa 90mila euro, che coinvolge anche l’area giochi tra via Adamello e via Abruzzo dove sono state già installate nuove attrezzature ludiche”.

“L’obiettivo principale è rendere questo spazio pubblico più accessibile, sicuro e inclusivo per tutti i cittadini – prosegue l’amministrazione comunale -. Gli interventi si concentreranno sulla creazione di percorsi e accessi privi di ostacoli, progettati per consentire una piena fruibilità del parco anche alle persone con disabilità o mobilità ridotta. Un lavoro importante che punta non solo a migliorare le infrastrutture ma a promuovere una cultura di inclusività e uguaglianza”.

“Questo progetto si inserisce in una strategia più ampia dell’Amministrazione comunale, volta a riqualificare le aree giochi e verdi, e a favorire la loro fruizione da parte di tutta la comunità – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi –. Abbattere le barriere architettoniche non significa semplicemente intervenire sugli aspetti tecnici ma trasformare gli spazi pubblici in luoghi in cui ogni cittadino possa sentirsi accolto, indipendentemente dalle proprie condizioni fisiche. Con questo intervento, facciamo un passo concreto verso una Grosseto più inclusiva e attenta alle esigenze di tutti”.