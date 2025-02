GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Grosseto lascia il derby al Follonica, dopo aver tenuto testa agli azzurri per 25 minuti, chiusi sullo 0-0. Come è già successo a Bassano a Trissino, i ragazzi di Massimo Mariotti, hanno pagato caro un gol subito dopo appena ventidue secondi della ripresa, che hanno dato la spinta psicologica necessaria ai padroni di casa, che raddoppiano su un tiro diretto e calano in tris dopo una svista arbitrale. Cabiddu con una doppietta mette paura al quintetto di casa, ma non basta per bissare il successo dell’andata. Sulla sconfitta dei grossetani (4-2) pesano sicuramente anche i due tiri diretti sbagliati, uno per tempo. Il Cp Grosseto, senza Cairo e Paghi, ha comunque onorato l’impegno e ha fornito una prestazione che può servire nelle prossime decisive uscite.

Il Follonica, desideroso di vendicare le ultime tre sconfitte, nei primi 90 secondi va al tiro con i due Banini, ma Fongaro si fa trovare pronto e sbarra la strada anche a Montigel.

La prima occasione dei maremmani arriva dopo 2’37 di gioco: Sillero, si guadagna un rigore che Barragan, con un tiro rasoterra, si fa parare da Barozzi. Larga poi la concluione dello stesso Sillero. Al 5′ Barozzi si supera dopo una bella ripartenza del Grosseto con il tiro di De Oro, su assist di Saavedra. Non c’è un attimo di pausa. Al 6′ Fongaro ferma il tiro di Francesco Banini. Il Circolo Pattinatori passa a difendere a zona e la manovra degli azzurri del golfo diventa più lenta e prevedibile. Il Cp, sorretto da un buon numero di sostenitori, rischia grosso all’8′ su un veloce contropiede, finalizzato da Francesco Banini.

Il Grosseto non sta a guardare e al 9′ testa le qualità di Barozzi con una conclusione di Saavedra. Il portierone azzurro si salva poi con classe sul tentativo di Barragan. All’11 prova anche Davide Banini. Un’opportunità a testa al 14′: al tentativo di Cabiddu risponde a Davide Banini, mentre al 15′ Barozzi salva su Barragan. A 7’35 Fongaro salva su Francesco Banini e, dopo una parata di Barozzi su Cabiddu, successivamente su Marco Pagnini e Thiel. L’ultima vera occasione capita sulla stecca di Ale Franchi.

La gara si decide dopo 22 secondi dalla ripresa del gioco: Montigel serve in area Marco Pagnini, che anticipa Barragan e mette in rete. Un fallo di Barragan consente al 4′ al Follonica di andare sul dischetto, con Davide Banini che realizza la punizione di prima con un alza e schiaccia.

Al 7′ Massimo Mariotti viene sanzionato con un cartellino blu per aver protestato sull’evidente fallo di Marco Pagnini su De Oro, non ravvisato. L’errore arbitrale costa caro al Grosseto: in inferiorità numerica Marco Pagnini segna la terza rete su servizio di Davide Banini. Al 9′ non riesce ad approfittare di una punizione di prima di Saavedra, parata con il guantone. E lo stesso numero 1 follonichese si fa trovare pronto sull’alza e schiaccia di Saavedra. I Pattinatori producono il massimo sforzo nell’ultimo quarto d’ora. A 12 minuti dalla fine Alberto Cabiddu riapre la partita con un gran contropiede che non lascia scampo a Barozzi. Il portiere follonichese è protagonista sui tentativi dei biancorossi. A 4’17, sulla trattenuta di Francesco Banini su De Oro, il decimo fallo di squadra per i padroni di casa, il Grosseto mette il fiato sul collo del Follonica realizzando la punizione di prima con un gran tiro di Alberto Cabiddu, autore della doppietta che ha tenuto in vita le speranze grossetane fino alla fine. Il Follonica è stanco, ma a 79 secondi dalla fine, però, Marco Pagnini, grande protagonista con una tripletta, conclude il contropiede con la rete che mette in frigo la vittoria. Nelle battute finali, il Follonica reclama un rigore per un fallo di De Oro su Francesco Banini, ma il risultato non cambia più (nella foto di Elisa Premoli, un duello tra Gaston De Oro e Alessandro Franch).

Innocenti Follonica-Circolo Pattinatori Grosseto 4-2

INNOCENTI FOLLONICA: Barozzi, Maggi; Franchi, Davide Banini, Federico Pagnini, Marco Pagnini, Francesco Banini, Galgani, Bracali, Montigel. All. Sergio Silva.

C.P. GROSSETO: Fongaro, Irace; Saavedra, De Oro, Perfetti, Giusti, Cabiddu, Giabbani, Sillero, Barragan. All. Massimo Mariotti.

ARBITRI: Hyde di Breganze e Iuorio di Salerno.

RETI: nel s.t. 0’22 Marco Pagnini, 3’17 Davide Banini (p.p), 7’38 Marco Pagnini, 11’12 Cabiddu, 20’31 Cabiddu (p.p.), 23’35 Marco Pagnini,

NOTE: cartellino blu a Mariotti, Francesco Banini.