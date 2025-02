GROSSETO – Secondo 0-0 consecutivo per il Grosseto nel duello esterno in casa della Sangiovannese. E’ il sesto pareggio stagionale per i biancorossi, quarti ma a due punti dalle seconde Seravezza e Foligno.

Gara non bellissima contro un avversario da tener sempre d’occhio, con un primo tempo senza grandi occasioni da gol. Più movimentata la ripresa, con i torelli che sfiorano il vantaggio prima con Riccobono e poi con Addiego Mobilio, ma il portiere locale si supera (foto d’archivio di Paolo Orlando).

SANGIOVANNESE: Barberini, Della Spoletina, Gianassi, Nanni, Chelli, Santeramo, Pertica, Foresta, Nieri, Gaetani, Pardera. A disposizione: Patata, Vietina, Bargellini, Lombardi, Arrighi, Pertici, Fumanti, Rotondo, Romanelli. All. Bonura.

GROSSETO: Raffaelli, Guerrini, Nunziati, Bolcano, Chrysovergis, Caponi, Sacchini, Sabelli, Addiego Mobilio, Riccobono, Marzierli. A disposizione: Lampret, Corallini, Sabattini, Shenaj, Sane, Benucci, Grasso, Senigagliesi, Di Meglio. All. Consonni.

ARBITRO: Pasquetto di Crema; assistenti Tonti di Brescia e El Hamadoui di Novi Ligure.