GROSSETO – Ecco le previsioni meteo per la provincia di Grosseto da lunedì 3 febbraio a domenica 9 febbraio 2025. La settimana inizierà con tempo stabile e soleggiato, ma verso il weekend sono attese piogge diffuse.

Lunedì 3 febbraio

La giornata sarà caratterizzata da ampi spazi di sereno su tutta la provincia. Le temperature massime raggiungeranno i 15°C a Follonica e Massa Marittima, mentre le minime scenderanno fino a 2°C. A Grosseto città, valori compresi tra 14°C e 3°C. Sull’Amiata, massime intorno agli 11°C e minime prossime allo zero. Nel sud, tra Orbetello e Monte Argentario, massime di 13°C e minime di 9°C.

Martedì 4 febbraio

Continua il bel tempo con cieli sereni. Le temperature rimarranno stabili, con massime di 14°C nel nord della provincia e minime che potrebbero toccare lo zero. A Grosseto, massime di 13°C e minime di 2°C. Sull’Amiata, massime di 9°C e minime di -2°C. Nel sud, massime di 12°C e minime di 8°C.

Mercoledì 5 febbraio

Giornata prevalentemente soleggiata. Le temperature subiranno lievi variazioni, con massime di 14°C nel nord e minime di 3°C. A Grosseto, massime di 13°C e minime di 4°C. Sull’Amiata, massime di 11°C e minime di 1°C. Nel sud, massime di 11°C e minime di 10°C.

Giovedì 6 febbraio

Cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature massime saranno intorno ai 13°C nel nord della provincia, con minime di 2°C. A Grosseto, massime di 12°C e minime di 3°C. Sull’Amiata, massime di 10°C e minime di 0°C. Nel sud, massime di 11°C e minime di 5°C.

Venerdì 7 febbraio

Aumento della nuvolosità con possibili schiarite. Le temperature massime saranno intorno ai 13°C nel nord, con minime di 5°C. A Grosseto, massime di 12°C e minime di 6°C. Sull’Amiata, massime di 8°C e minime di 2°C. Nel sud, massime di 11°C e minime di 6°C.

Sabato 8 febbraio

Previsti un paio di rovesci. Le temperature massime saranno intorno ai 10°C nel nord, con minime di 7°C. A Grosseto, massime di 11°C e minime di 8°C. Sull’Amiata, massime di 8°C e minime di 3°C. Nel sud, massime di 11°C e minime di 7°C.

Domenica 9 febbraio

Giornata piovosa su tutta la provincia. Le temperature massime saranno intorno agli 11°C nel nord, con minime di 8°C. A Grosseto, massime di 12°C e minime di 9°C. Sull’Amiata, massime di 7°C e minime di 3°C. Nel sud, massime di 11°C e minime di 7°C.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo