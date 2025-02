GROSSETO – Benvenuti al consueto appuntamento con l’Almanacco della Maremma. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata tra storia, curiosità e tradizioni.

Santo del giorno

Oggi si celebra la Presentazione del Signore, conosciuta anche come Candelora. Questa festa ricorda il momento in cui Gesù, quaranta giorni dopo la sua nascita, viene presentato al Tempio da Maria e Giuseppe, adempiendo alla legge mosaica. Durante la celebrazione, le candele vengono benedette, simboleggiando Cristo come “luce per illuminare le genti”.

Orari di alba e tramonto

A Grosseto, oggi il sole sorge alle 7:25 e tramonta alle 17:30.

Nati oggi

James Joyce (1882-1941): Scrittore irlandese, autore di opere fondamentali come “Ulisse” e “Gente di Dublino”, considerato uno dei più grandi autori del XX secolo.

(1882-1941): Scrittore irlandese, autore di opere fondamentali come “Ulisse” e “Gente di Dublino”, considerato uno dei più grandi autori del XX secolo. Shakira (1977): Cantautrice colombiana di fama internazionale, nota per brani come “Hips Don’t Lie” e “Waka Waka”.

(1977): Cantautrice colombiana di fama internazionale, nota per brani come “Hips Don’t Lie” e “Waka Waka”. Farrah Fawcett (1947-2009): Attrice statunitense, celebre per il ruolo nella serie televisiva “Charlie’s Angels”.

(1947-2009): Attrice statunitense, celebre per il ruolo nella serie televisiva “Charlie’s Angels”. Valéry Giscard d’Estaing (1926-2020): Politico francese, presidente della Repubblica Francese dal 1974 al 1981.

(1926-2020): Politico francese, presidente della Repubblica Francese dal 1974 al 1981. Filippo Magnini (1982): Nuotatore italiano, due volte campione del mondo nei 100 metri stile libero.

Accadde oggi

962 : Ottone I di Sassonia viene incoronato imperatore del Sacro Romano Impero da papa Giovanni XII.

: Ottone I di Sassonia viene incoronato imperatore del Sacro Romano Impero da papa Giovanni XII. 1709 : Il naufrago Alexander Selkirk viene tratto in salvo dopo anni su un’isola deserta; la sua storia ispirerà il romanzo “Robinson Crusoe” di Daniel Defoe.

: Il naufrago Alexander Selkirk viene tratto in salvo dopo anni su un’isola deserta; la sua storia ispirerà il romanzo “Robinson Crusoe” di Daniel Defoe. 1943: Termina la battaglia di Stalingrado con la resa delle forze tedesche, segnando una svolta decisiva nella Seconda Guerra Mondiale.

Curiosità sulla Maremma

La Maremma è una regione ricca di tradizioni e leggende. Una delle più affascinanti è quella legata al “Tesoro di Pietra”, una formazione rocciosa situata nei pressi di Sovana. Secondo la leggenda, questa pietra nasconderebbe un tesoro appartenuto agli Etruschi, protetto da spiriti guardiani. Ancora oggi, la zona attira curiosi e appassionati di misteri, affascinati dalle storie tramandate nel tempo.

Buona giornata, l’Almanacco della Maremma torna domani.