BAGNO DI GAVORRANO – Ritorno ai tre punti per il Follonica Gavorrano, che espugna 2-1 il campo della penultima Flaminia Civitacastellana dopo cinque turni con un solo punto conquistato.

Gara a due velocità con una prima frazione abbastanza incolore ed una ripresa in cui succede di tutto.

Al 10′ ci prova Bramante con un tiro al volo che si stampa sulla difesa di casa, che allontana la sfera.

Follonica Gavorrano ancora in attacco al quarto d’ora, con un bello scambio che porta al tiro ancora una volta Bramante. Questa volta la conclusione è alta sopra la traversa.

I viterbesi si vedono al 18′ con un tiro da fuori di Ricozzi, ma Antonini si distende in tuffo e devia la sfera.

Al 34′, dopo un periodo avaro di emozioni, arriva un’occasione per i biancorossoblù con Masini, che calcia centrale da fuori dopo una bella azione manovrata dei ragazzi di Masi.

Cinque giri di lancette e ci prova Arrighini dopo un suggerimento di Bramante: palla deviata in calcio d’angolo. E sul corner Pino riesce a calciare, con la sfera che esce fuori di un soffio.

Al 45′ Kondaj su azione di calcio da fermo colpisce di testa, ma spara alto.

Nella ripresa il primo episodio arriva dopo appena un minuto: Lisari viene espulso dall’arbitro dopo un brutto fallo su Pino e lascia i suoi in 10 uomini.

E sugli sviluppi del calcio piazzato Pignat porta in vantaggio il Follonica Gavorrano: Lo Sicco trova il difensore che si inserisce in area, piazza la zampata e sblocca il risultato.

Il Flaminia reagisce al 9′ con un tiro di Ricozzi che si impenna in calcio d’angolo dopo una deviazione della difesa biancorossoblù.

Al 20′ Tascini si accentra e cerca la conclusione, Pignat ben appostato allontana di testa.

Passata la mezz’ora l’ex Tascini riporta il risultato in parità con un diagonale dall’interno dell’area. Ma il pari dura solo due minuti: Pino riporta i biancorossoblù in vantaggio con un bel tuffo di testa su cross di Kondaj, capitalizzando il buon gioco espresso dai ragazzi di Masi.

L’arbitro concede poi 6′ di recupero, con il Follonica Gavorrano che si difende con ordine e difende il risultato.

FLAMINIA CIVITACASTELLANA: Nespola, Falli (18′ st Orlandi), Zanchi, Lisari, Ricozzi, Lo Zito, Malaccari (43′ st Mattei), Benedetti, Tascini, Casoli (14′ st Sirbu), Ciganda (38′ st Brasili). A disposizione: Brusca, Morgantini, Igini, Massaccesi, Celentano. All. Nofri Onofri.

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Morelli, Pignat, Matteucci, Masini (30′ st Scartoni), Pino (37′ st Brunetti), Kondaj, Scartabelli (20′ st Tatti), Lo Sicco, Bramante, Arrighini (20′ st Giustarini). A disposizione: Romano, Gianneschi, Souare, Cret. All. Masi.

ARBITRO: Vazzano di Catania; assistenti Cammarota di Nola e Conforti di Salerno.

MARCATORI: 4′ st Pignat, 32′ st Tascini, 34′ st Pino.

NOTE: ammoniti Falli, Sirbu, Tatti, Scartoni, Nofri Onofri (all. Flaminia). Espulso Lisari al 1′ st. Recuperi 2+6.

“Una vittoria che ci serve per ripartire e prendere un po’ di sicurezza in più – Mister Marco Masi – Da questo punto di vista non possiamo dire di essere ancora guariti del tutto, ma abbiamo un gruppo che si sta definendo e che lavora bene. Quindi siamo fiduciosi per il futuro. Anche questa settimana il gruppo ha lavorato bene, anche se si è formato venerdì. Le risposte che cercavamo ci sono state. Questo è un gruppo molto più omogeneo, che ci dà la possibilità di fare delle scelte. Quindi siamo fiduciosi per il futuro. Adesso dobbiamo recuperare due infortunati che per noi sono importanti, che ci permetteranno anche di fare altre scelte e far riposare qualcuno, gestendo bene la partita in alcune situazioni. Un gruppo che può lavorare con più tranquillità e che ha delle qualità. I nuovi entrati ci stanno dando da subito una mano. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, sapendo che sarà un percorso lungo e faticoso. Sono contento per i ragazzi e per la società. Tutti stiamo soffrendo questa situazione e abbiamo voglia di venirne fuori. Dobbiamo guardare di settimana in settimana, cercando di tirare fuori il meglio da ogni partita. La gara era tra due squadre che avevano altre aspettative e si trovano invischiate in altre situazioni. Credo che caratterialmente siamo stati bravi, non belli ma tosti. Adesso serve fare punti ed essere sul pezzo, le poesie le rimandiamo a tempi migliori. Sul pareggio e anche prima ci eravamo un po’ abbassati, avevamo alcuni problemi di tenuta con dei ragazzi che erano fuori da un po’ di tempo. La reazione subito dopo il gol denota che c’è voglia di far girare questa annata”.

“Successo fortemente voluto – ha commentato il presidente Paolo Balloni – Comunque il Flaminia, nonostante abbia giocato tutta la ripresa in 10 uomini, ci ha messo in difficoltà. Dopo il loro pareggio ci siamo un po’ spaventati, ma Pino con un bel guizzo ci ha regalato la rete della vittoria. Ma la nostra mentalità è stata quella giusta, c’è stata fino alla fine la voglia di vincere. Anche i nuovi arrivati ci hanno dato una grossa mano, così come Pino che tornava da due giornate di squalifica e ha fatto un gol meraviglioso, oltre a una partita esemplare. Come Lo Sicco, capitano da portare come esempio dappertutto, perché lotta fino alle fine e trascina la squadra, gli facciamo un grande plauso perché sta dando davvero tutto per questa squadra. Vogliamo cambiare passo e adesso abbiamo due partite in casa da affrontare bene mentalmente, per liberarci da posizioni di classifica ancora scomode”.