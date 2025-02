FOLLONICA – Qualche brivido per le sorti del carro della 167 ovest Campi alti al mare, ma alla fine la prima sfilata della 58 esima edizione del Carnevale di Follonica è stata un successo. Tanta gente sul lungomare della città del Golfo e come sempre tanti bambini e tante famiglie ad ammirare lo spettacolo dei carri dei rioni follonichesi (Foto: Giorgio Paggetti).

Quest’anno dopo l’incendio ai capannoni dei rioni soltanto sette rioni hanno sfilato (Chiesa ha rinunciato alla sfilata per i danni al proprio carro) tra le vie del centro città dando vita ad un’edizione comunque di alto livello sia per la bellezza dei carri sia per l’accuratezza dei costumi e delle coreografie delle mascherate a terra.

Qualche brivido dicevamo durante l’inizio della sfilata quando un meccanismo del carro del rione 167 ovest ha avuto un problema e il corteo dei carri è rimasto fermo per una ventina di minuti consentendo ai tecnici di risolvere il problema smontando il pezzo di un “braccio” dalla figura centrale del carro.

Presenti insieme al presidente dell’Associazione Carnevale Andrea Benini anche il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani e gli assessori della sua giunta.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che da oggi è attivo il nostro contest “Il Carro che mi piace di più” e potete vitare già da subito il carro che preferite a questo link: Carnevale Follonica 2025: parte il contest “Il carro che mi piace di più”. VOTATE