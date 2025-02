FOLLONICA – Grazie alle foto di Giorgio Paggetti vi presentiamo in anteprima, in esclusiva per i lettori de IlGiunco, i carri del carnevale di Follonica.

Anche se non sono stati ancora montati, è già evidente la bellezza e il lavoro magistrale fatto dai carristi follonichesi.

i carri completi di mascherata a terra e reginette sfileranno dal primo pomeriggio di oggi.