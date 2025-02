FOLLONICA – Aggiornamento ore 15.29: La sfilata è ripartita.

News 15.15: Partita e già stoppata la prima sfilata della 58esima edizione del carnevale follonichese. Ma tutti sono al lavoro per far ripartire lo spettacolo.

Giunti in piazza 25 aprile, davanti alla torre azzurra, lo splendido gigante del rione 167 ovest campi alti al mare si è bloccato.

Sembra che si sia sganciato un meccanismo che consentiva al carro di muoversi. I tecnici del rione sono già al lavoro con le piattaforme mobili per sistemare il guasto e rimettere in funzione il meccanismo. Intanto è stata staccata una mano per poterci lavorare meglio.

La sfilata dovrebbe ripartire a breve