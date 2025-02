GROSSETO – Penultima giornata della prima fase del campionato di calcio a 5: è stata una settima cruciale per individuare le qualificate alla massima serie, con altre quattro squadre che staccano il pass. Nell’ultima giornata si deciderà solo la quarta squadra del girone B, visto che nel gruppo A i giochi sono fatti: all’Atletico Barbiere (già qualificato e vincente a tavolino in questo turno con il Foot Jolly) si aggiungono Sbronzi di Riace e Asd Bivio Ravi (a cui mancava solo un punto) e l’Fc Abitando che si aggiudica 8 a 6 lo scontro diretto contro il Car Center grazie al duo Tosoni-Alfano e approfitta del ko dell’Immobiliare Rossi contro l’Asd Bivio Ravi (2-8, in evidenza Ammalati) per guadagnare la quarta e ultima piazza. Gli Sbronzi di Riace si affidano invece a Russo e ai fratelli Smajli per mettere in cassaforte il passaggio del turno con l’8 a 2 contro il Barracuda, che approda nella serie cadetta, mentre la coppia Pacenti-Tarducci è protagonista nel 7 a 2 con cui il Montalcino piega il Lavorazione Marmi Follonica. Infine, non basta il tris di Celentano al Baraonda per avere la meglio sul Vets Futsal: Oneto e compagni la spuntano 5 a 4. Riposava l’Endurance Team.

Nel girone B missione compiuta per la Tpt Pavimenti di Luca Torrini che, con il tennistico 6 a 4 sull’Angolo Pratiche (Berti 2) griffato Canuzzi e Laganga consolida la terza piazza alle spalle di Barbagianni Carrozzeria Tirrena e Calcio Shop, entrambe vittoriose: il team di Chigiotti, con De Luca, Scala e Novello in grande spolvero, chiude questa fase con il pirotecnico 17 a 8 su Il Poggione (Carusi 6), mentre l’ormai collaudata coppia Pratesi-Cavazza del Calcio Shop spegne 7 a 5 le ambizioni di un comunque positivo Sciangai, in cui Leonardo Nanni mette a referto un poker. Lotta quindi per il quarto posto, occupato attualmente dal Cassai Gomme, che continua a vincere in modo convincente: 11 a 2 sull’Ac Campetto, con Verdemare, Scalise e Stefani particolarmente produttivi. Bambagioni e compagni si devono guardare dagli Underdogz che ritrovano la formazione al completo dopo il periodo di infortuni e con Chelini, Terzaroli e Cappuccini liquidano 11 a 5 il Podere Curtatone (Acierno 3), mentre scivolano in serie B i Rigattieri di Riccardo Fallani, dopo il pesante ko (2-9) contro I Celestini, dove brillano Giangrande e Beniamino Neri. Infine pareggio salomonico tra Sant’Anna e Ristorante Celeste: nel 4-4 finale spiccano le doppiette di Mirko Pieri e Bernardini.

Terzultima giornata della fase a girone per il campionato di calcio a 8, con Young Boys e Health Lab grandi protagoniste: saranno queste due squadre, a meno di clamorosi ribaltamenti a giocarsi il primo posto al termine della prima fase. Gli Young Boys, infatti, si aggiudicano 4 a 2 la sfida di cartello contro il Ristorante Il Veliero di Amaddii, con la doppietta di capitan Brizzi che indirizza l’esito della contesa. Santiloni e Panconi completano il tabellino dei biancoviola. Ancor più rotondo (4-0) il successo dell’Health Lab di Cannatella sul Turbante, con il tris di bomber Scala che tiene i suoi in scia della capolista (-3 punti ma con una gara da recuperare) e lui vicino al capocannoniere del girone Marinai della Castiglionese, anche lui a segno con una tripletta nella tennistica affermazione (6-3) sul Lido Oasi, dopo che le giocate di Fabio Falciani e Maccarucci avevano illuminato l’inizio di gara. Infine, vittoria a tavolino per il Partizan Degrado sulla ritirata New Hellas.