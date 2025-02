FOLLONICA – «Che la fortuna degli dei vi sorrida e che il Carnevale di Follonica abbia inizio». Con queste parole re Zeus ha dato il via ufficialmente alla 58esima edizione del Carnevale di Follonica.

Nel pomeriggio di sabato 1 febbraio il pubblico ha potuto assistere alla allegra cerimonia di apertura seguendo da vicino il piccolo carro con a bordo il re, interpretato quest’anno da Fabio Bandini, e le reginette dei vari rioni. Partendo dal Comune, sulle note della banda “Puccini”, il carro è arrivato in piazza Guerrazzi, dov’è stata issata la bandiera del Carnevale.

Musica, brindisi e un bel po’ di foto per salutare proprio davanti al mare l’inizio della manifestazione più importante della città. Tra i presenti il sindaco Buoncristiani, gli assessori, il delegato dell’associazione Carnevale Andrea Benini con i presidenti dei rioni e le reginette Claudia Pietralunga (Centro), Sabrina Bianchi (Zona Nuova), Giada Santi (Cassarello), Matilde Rosati (Senzuno), Giulia Biagini (Pratoranieri), Costanza Caciagli (167 Ovest Campi Alti al Mare), Alessandra Macii (Capannino), insieme a tanti cittadini. Il corteo è poi ripartito in direzione di via Roma, per l’ultimo momento della serata.

«Da stasera la nostra città si riempirà di gioia, di eventi e di grandi manifestazioni – ha annunciato il sindaco Matteo Buoncristiani, consegnando simbolicamente al re Carnevale le chiavi della città -. I miei complimenti a tutte le persone che fanno sì che questo evento possa andare avanti e un saluto particolare al rione Chiesa, che purtroppo quest’anno non può sfilare con il suo carro: vi aspettiamo il prossimo anno a braccia aperte, bisogna sempre andare avanti. Grazie a tutti».

A causa dell’incendio al capannone della zona industriale il carro del rione Chiesa infatti non potrà sfilare, ma i figuranti si uniranno al carro di Zona Nuova), mentre il rione Pratoranieri sfilerà in modo alternativo.

«O deità immortali, ascoltate la voce di colui, Zeus, che regge il cielo e le leggi divine – ha esordito poi re Carnevale nel suo discorso -. Non vi parlo di guerre tra dei, ne di lotte per il potere, ma di una città che, pur lontana dall’olimpo, riflette in sé l’energia degli uomini e dei mortali. Parlo di Follonica, una città che nelle sue strade e nel cuore dei suoi abitanti conserva una scintilla di quella gioia che solo noi, immortali, possiamo comprendere nella sua piena potenza. Follonica, che tra le sue terre accoglie il mare e il vento e che col suo carnevale vive un’esplosione di colori, suoni, maschere e danze che unisce i mortali in un abbraccio festoso, dimentichi per un breve istante delle fatiche quotidiane. Oh, come le maschere di questo carnevale, indossate e tolte, così anche noi divinità ci nascondiamo dietro sembianze mutevoli, ma non perdiamo il nostro scopo più alto: donare, guidare, sperare».

«Quindi, io Zeus vi esorto mortali e immortali a celebrare con cuore aperto e spirito alto. Ma le maschere, i carri, le danze, non si fanno da sole, serve l’impegno di ognuno di voi, l’ingegno di coloro che sanno plasmare il metallo, fare la cartapesta la creatività di chi tesse le stoffe, realizza i costumi e colora un mondo che sarà ammirato da tutti! E ora un pensiero speciale va agli otto rioni di questa splendida città, voi siete i veri protagonisti di questo carnevale che con il vostro impegno collettivo e la vostra passione alimentate la grandezza di questa festa! E un augurio ancora va alle reginette che rappresentano i rioni: voi siete l’incarnazione della bellezza, dell’eleganza, della grazia, siete le scintille che fanno brillare questa festa, che la vostra regalità possa guidare il popolo del carnevale verso una vittoria non solo di applausi, ma di unione e gioia condivisa. Che la fortuna degli dei vi sorrida e che il carnevale di Follonica abbia inizio».

Non resta che attendere domani, 2 febbraio, per la prima sfilata: si inizia alle 14:30. Gli altri appuntamenti sono in programma per domenica 9, domenica 16 e sabato 22 febbraio. Intanto vi lasciamo ai momenti migliori della serata con le foto di Giorgio Paggetti.