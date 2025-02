GROSSETO – Trasferta in Versilia per l’MD Circolo Pattinatori Grosseto che domenica alle 18 è di scena sulla pista del Centro Giovani Calciatori Viareggio, nella quarta giornata del campionato di serie B. Un test che servirà innanzitutto ai biancorossi per verificare il valore delle due belle vittorie ottenute contro Camaiore e Prato. I ragazzi di Marco Zanobi affrontano un quintetto, il Cgc Viareggio, che per adesso ha messo insieme un solo punto nel derby contro il Viareggio Hockey (4-4). Si sono invece concluse con una sconfitta le altre due gare contro la Blue Factor Castiglione (4-2) e Pumas Viareggio (3-1).

Riccardo Bruzzi e i giovani che indossano la maglia dell’MD sono pronti a fornire un’altra bella prestazione, cercando di portare a casa altri tre punti. Poi avranno due settimane per preparare la super sfida con la Blue Factor Castiglione del 16 febbraio, sulla pista amica di via Mercurio.

Questi i convocati: Marinoni, Saletti; Bruzzi, Perfetti, Bardini, Cardi, Giusti, Muntean, Bianchi, Montomoli.

La classifica del girone E: Canniccia Forte dei Marmi e Blue Factor Castiglione 9; MD Grosseto e Pumas Ancora Viareggio 6; Viareggio Hockey 4; Cgc Viareggio 1; Super Glanz Prato e Rotellistica Camaiore 0.