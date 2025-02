FOLLONICA – Dopo il voto in consiglio comunale sulla commissione d’inchiesta voluta dall’opposizione e bocciata dall’aula, torna a parlare Vincenzo Del Regno. La commissione avrebbe infatti dovuto fare luce sulle vicende legate alla figura di Del Regno e al suo ruolo all’interno della maggioranza e dell’amministrazione Buoncristiani.

Del Regno torna a parlare

Del Regno torna a parlare e annuncia che chiederà alla Procura della Repubblica di Grosseto di essere ascoltato in merito all’esposto che è stato già depositato come viene indicato nella nota inviata alla stampa dai consiglieri di opposizione.

«Ancora una volta Buoncristiani e la sua maggioranza – spiega Del Regno – si negano alla verità, ma questa volta con un aggravante, mortificando le istituzioni».

«Avrei preferito che la questione si risolvesse all’interno di una dialettica politica, ma visto che è stata negata questa opportunità il dato che per me è importante e che ora so, è che c’è un esposto alla Procura della Repubblica. Questo mi consentirà di chiedere di essere ascoltato e così una volta per tutte finiranno le menzogne e il silenzio assordante di una maggioranza».

«Mi meraviglia che questa maggioranza dalla forte connotazione cattolica anziché seguire Giovanni, “la verità vi rende liberi”, ha preferito seguire il “fascistissimo” motto “Me ne frego”. E infatti se ne sono fregati della verità, della trasparenza e delle istituzioni che rappresentano, veramente complimenti. L’attaccamento alle poltrone vale più di ogni principio. E il gregge va dove vuole il pastore che come sappiamo non è Matteo Buoncristiani, lui è semplicemente il guardiano che dal primo giorno esegue ordini e ha messo la museruola ai suoi consiglieri».