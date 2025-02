GROSSETO – Benvenuti al consueto appuntamento con l’Almanacco della Maremma. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata tra storia, curiosità e tradizioni.

Santo del giorno

Oggi si celebra Santa Brigida d’Irlanda, nata nel V secolo a Faughart, Irlanda. Fondatrice e badessa dell’Abbazia di Kildare, è una delle sante più venerate in Irlanda, seconda solo a San Patrizio. È patrona di lattai, poeti, fabbri, guaritori e degli animali da cortile.

Orari di alba e tramonto

Per la zona della Maremma, oggi il sole sorgerà alle 7:25 e tramonterà alle 17:30.

Nati oggi

Renata Tebaldi (1922-2004): soprano italiano, considerata una delle voci più belle del XX secolo.

Accadde oggi

1896 : A Torino viene rappresentata per la prima volta l’opera “La Bohème” di Giacomo Puccini.

Curiosità sulla Maremma

Santa Fiora

Situata sul versante occidentale del Monte Amiata, Santa Fiora è uno dei borghi più affascinanti della Maremma. Il paese è noto per le sue sorgenti d’acqua, tra cui la Peschiera, un suggestivo laghetto artificiale alimentato dalle acque del fiume Fiora, circondato da un parco secolare. Il centro storico conserva testimonianze del passato medievale, con stretti vicoli, archi in pietra e la possente Torre dell’Orologio. Di particolare interesse è la Chiesa delle Sante Flora e Lucilla, che ospita una pregevole collezione di terrecotte invetriate attribuite alla bottega dei Della Robbia. Santa Fiora è anche rinomata per le sue tradizioni musicali, in particolare la musica popolare e il canto corale, che rivivono durante le numerose manifestazioni culturali organizzate nel corso dell’anno.

