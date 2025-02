GROSSETO – Un grave infortunio nella gara di andata che aveva colpito e destabilizzato tutti quanti, compagni di squadra, ma anche avversari. L’episodio non è stato dimenticato e nella gara di ritorno è stato oggetto di un bel gesto di sportività. Protagonista della vicenda Alessandro Balassone, il portiere della squadra Juniores della Nuova Grosseto Barbanella che partecipa al campionato regionale.

Nella gara di andata contro l’Urbino Taccola, durante una fase di gioco, il portiere della Nuova Grosseto Barbanella si era gravemente infortunato in uno scontro con un avversario. Così, nella gara di ritorno, che si è svolta questo pomeriggio sul campo di via Australia, la società Urbino Taccola ha voluto rivolgere un pensiero allo sfortunato portiere che è stato omaggiato con la maglia di Meret, estremo difensore del Napoli. Alessandro Balassone, per anni cresciuto nel settore giovanile della Nuova Grosseto Barbanella, è da sempre tifoso del Napoli e ha gradito il gesto da parte della squadra avversaria. Un piccolo segnale importante che arriva dal calcio giovanile, troppo spesso alla ribalta delle cronache per episodi poco edificanti, ma anche in grado di essere da esempio attraverso valori positivi, come la lealtà e la sportività.