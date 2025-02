GROSSETO – Ventiduesima di campionato per il Grifone, che se la vedrà con la peggio classificata Sangiovannese. Torelli chiamati a fare bottino pieno per rimanere nella parte calda della classifica, dopo il pareggio a testa altissima e con un uomo in meno contro la leader Livorno. Mister Consonni, squalificato per un turno come Possenti, recupera bomber Marzierli; ancora fuori uso Dierna.

Convocati Addiego Mobilio, Benucci, Bolcano, Caponi, Chrysovergis, Corallini, Di Meglio, Gnazale, Grasso, Guerrini, Lampret, Marzierli, Nunziati, Piersanti, Raffaelli, Riccobono, Sabattini, Sabelli, Sacchini, Sane, Senigagliesi e Shenaj.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30 al Virgilio Fedini (foto d’archivio di Paolo Orlando).

Il programma e gli arbitri della 22esima giornata del girone E:

Figline-Fezzanese (Gambin, Udine)

Flaminia-Follonica Gavorrano (Vazzano, Catania)

Foligno-Sporting Trestina (Manzini, Verona)

Livorno-San Donato Tavarnelle (Morello, Tivoli)

Orvietana-Ghiviborgo (Milone, Barcellona Pozzo di Gotto)

Poggibonsi-Montevarchi (Iurino, Venosa)

Sangiovannese-Grosseto (Pasquetto, Crema)

Seravezza-Siena (Lotito, Cremona)

Terranuova Traiana-Ostia Mare (Ismail, Rovereto)

La classifica:

Livorno 48 punti; Seravezza 40; Fulgens Foligno, Grosseto 38; Siena 37; Ghiviborgo 34; Poggibonsi, Orvietana 30; Sangiovannese, Aquila Montevarchi 28; Follonica Gavorrano, Ostia Mare, Figline 25; San Donato Tavarnelle 24; Sporting Trestina 22; Terranuova Traiana 21; Flaminia Civitacastellana 16; Fezzanese 14.