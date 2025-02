GROSSETO – Nella quarta giornata di ritorno del campionato di serie C femminile, la Gea Basketball Grosseto è di scena domenica alle 18 sul campo della Farmacia Biagi Capannori, una delle più belle realtà del torneo, che occupa la seconda posizione in classifica con 22 punti. Per le ragazze di Silvio Andreozzi, dopo la sconfitta amara contro Baloncesto, c’è un impegno difficile da affrontare con la massima concentrazione per cercare di provare a portare a casa due punti importantissimi, perché la classifica si sta facendo sempre più corta, con tre squadre appaiate al settimo posto, che si giocano l’accesso ai playoff, riservato alle prime otto formazioni. Nella gara d’andata le lucchesi espugnarono il Sport di Austria con il punteggio di 60-48. Capannori è sempre stata avanti ma la gara è stata in bilico fino a cinque minuti dalla sirena con le geine sotto di appena cinque lunghezze. In questi tre mesi il quintetto della Farmacia Biagi è cresciuto, insediandosi alle spalle della regina Montecatini, ospite del Grosseto giovedì prossimo.

“Siamo in emergenza a causa delle assenze di Martina Borellini, Alice Panella e Sarah Tamberi – sottolinea coach Andreozzi – e durante la settimana ci siamo allenati male. Ci aspetta una gara impegnativa, che dobbiamo giocare con il cuore e di squadra. Un confronto contro un avversario fisicamente importante, che sta disputando un gran campionato. Dobbiamo stare nella partita con la testa e far girare la palla per trovare il tiro sicuro”.

Convocate Emma Bertaccini, Teresa Vallini, Marta Vannozzi, Federica Cipolletta, Clara Nunziatini, Giulia Faragli, Mery Bertaccini, Myriam Perillo, Chiara De Michele.

La classifica: Pall. Femm. Montecatini 24 punti; Farmacia Biagi Capannori 22; Cestistica Rosa Prato 20; B.F. Porcari 18; Baloncesto Firenze 16; Affrico Firenze 14; Gea Grosseto, Pall. Femminile Pisa, Pall. Femm. Firenze 12; Castelfiorentino 8; Ficeclum Fucecchio 4; Pall. Femm. Viareggio 2.