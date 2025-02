GROSSETO – Per la Gea Basketball Grosseto inizia domenica sera, alle 20,30, sul campo di Monteroni, una serie di quattro partite difficilissime, delle quali tre in trasferta. I ragazzi di Marco Santolamazza, che hanno perso cinque delle ultime sei partite, sono ancora in un’ottima posizione di classifica (quarti in compagnia di altre due squadre), hanno necessità di cambiare marcia per conservare un posto tra le prime otto.

Senza Alberto Mazzei e Davide Liberati, ma con Mirko Mari, che ha scontato le tre giornate di squalifica, la Gea si presenta a Monteroni d’Arbia con l’obiettivo di ben figurare e magari ripetere il successo dell’andata (90-80), a patto di ritrovare la concentrazione e le percentuali di tiro di un paio di mesi fa.

“A causa di alcuni infortuni, gli impegni di lavoro e universitari – sottolinea il coach Marco Santolamazza – ultimamente non ci siamo allenati benissimo, ma dobbiamo cambiare registro ed essere la squadra cinica e opportunista di qualche settimana fa. Monteroni è una formazione ostica, che lotta su ogni pallone e che si è anche rinforzata con Simone Lenardon, 40 anni, uno dei talenti più cristallini del basket senese degli ultimi venti anni. In casa sono veramente tosti e serviranno tanta grinta e collaborazione tra i giocatori per fornire una bella prestazione”.

Convocati Jacopo Biagetti, Lorenzo Scurti, Danilo Ignarra, Edoardo Furi, Mirko Mari, Dario Romboli, Tommaso Ense, Max Mezzani, Federico Baccheschi.

La classifica dopo 1a di ritorno: Virtus Certaldo 32 punti; Valbisenzio e Asciano 24; Gea Grosseto, Poggibonsi, Valdelsa 18; Monteroni, Sestese, Montespertoli, Laurenziana, Galli San Giovanni V. 16; Calenzano, Ms Synergy S.Giovanni V. 14; Jokers Legnaia 6; Maginot Siena e Union Campi 4.

Arbitreranno Panelli di Montecatini e Lazzeri di Prato.